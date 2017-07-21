S7 первой в России получила Airbus A320neo
Расход топлива узкофюзеляжнего лайнера снижен, а дальность полета выше, чем у предыдущего поколения
Авиакомпания S7 Airlines сообщила, что первой в России получила новейший узкофюзеляжный лайнер Airbus A320neo, передает «Интерфакс». Компания получила лайнер в Тулузе уже в обновленной ливрее
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Судно рассчитано на перевозку восьми пассажиров в бизнес-классе и 158 пассажиров - в экономическом
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Самолеты оборудованы двигателями Pratt & Whitney Pure Power PW1100G-JM. Компания получит A320neo в обновленной ливрее
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Airbus A320neo обладает законцовками крыла Sharklets, улучшающими аэродинамические характеристики
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Расход топлива A320neo снижен на 15%, при этом дальность полета выше, чем у предыдущего поколения
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A320neo - самый малошумный среди лайнеров этого класса
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«Постепенно самолеты обновленного семейства заменят все находящиеся в парке Airbus A320», - сказал «Интерфаксу» председатель совета директоров S7 Airlines Владислав Филев
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В прошлом году S7 заключила две сделки на 12-летний лизинг А320-200neo: 10 лайнеров этого типа компания арендует у ирландской лизинговой Aercap Ireland Capital limited и еще шесть – у китайской BOC Aviation
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В первом случае стоимость аренды каждого лайнера обойдется в $53,712 млн, во втором - в $53,28 млн, сообщалось в отчете S7
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