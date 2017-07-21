S7 первой в России получила Airbus A320neo

Константин Парфенёнок для Ведомостей

В прошлом году S7 заключила две сделки на 12-летний лизинг А320-200neo: 10 лайнеров этого типа компания арендует у ирландской лизинговой Aercap Ireland Capital limited и еще шесть – у китайской BOC Aviation

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