Транспорт

S7 первой в России получила Airbus A320neo

Расход топлива узкофюзеляжнего лайнера снижен, а дальность полета выше, чем у предыдущего поколения
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