«Силовые машины» получат 30 млрд рублей на развитие
Машиностроительная компания разместит более 21 млрд акций в пользу «Севергрупп»
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Деньги могут быть нужны «Силовым машинам» и на выстраивание новых логистических цепочек и маркетинг на новых рынках сбыта
Евгений Егоров / Ведомости
«Силовые машины» сообщили, что разместят 21,276 млрд дополнительных обыкновенных акций в пользу единственного акционера – ООО «Севергрупп». Цена размещения составит 1,41 руб. за акцию, весь выпуск, таким образом, принесет «Силовым машинам» 30 млрд руб. Номинал акции – 1 коп., так что уставный капитал «Силовых машин» увеличится на 212,8 млн руб.
Представитель «Севергрупп» назвал допэмиссию технической внутригрупповой транзакцией, направленной «на изменение существующей структуры акционерного финансирования». В «Силовых машинах» рассказали, что речь идет о пополнении оборотного капитала и привлеченные средства пойдут на развитие компании. От более подробных комментариев в компаниях отказались.
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