Они коснутся всех активов компании за рубежом

«Силовые машины» не считают эффект от санкций значительным Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Санкции, которые ввел Офис контроля за зарубежными активами (OFAC) министерства финансов США в конце января против «Силовых машин», значительно не повлияют на финансовые результаты компании, пишет в отчете за 2017 г. менеджмент «Силовых машин» (принадлежат «Севергрупп» Алексея Мордашова).

Санкции распространяются на все компании и активы, которые тем или иным образом принадлежат или контролируются «Силовыми машинами». Активы в США замораживаются, т. е., говорится в отчете, компания не может использовать имущество и распоряжаться долями в собственности, находящейся в США.

Выручка «Силовых машин» в 2017 г. выросла на 0,6% по сравнению с 2016 г. и составила $1,178 млрд, чистый убыток – $167,4 млн.

Более половины выручки «Силовых машин» формируется за счет экспорта. На Россию пришлось в прошлом году $577 млн, остальное распределено между Европой, Юго-Восточной Азией и Индией. Портфель заказов «Силовых машин» обеспечивает полную загрузку мощностей на три года, приводил «Интерфакс» данные компании. В 2015 г. заказов было на $5,5 млрд, в 2016 г. – на $6,455 млрд, в 2017 г. – на $6,762 млрд.

В январе OFAC включил «Силовые машины» в список особых национальных структур и граждан (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN). «Силовые машины» и Siemens владеют совместным предприятием «Сименс технологии газовых турбин» (компании Мордашова в нем принадлежит 35%). Это совместное предприятие летом 2015 г. продало ОАО «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех»; находится в процессе ликвидации) четыре газовые турбины для станции в Тамани. Но турбины оказались в Крыму, где ООО «Технопромэкспорт» строит электростанции, – в Севастополе и Симферополе.

«Силовые машины» в отчете подтверждают, что им принадлежит доля в СП с Siemens. Каких-либо сведений о дальнейшей судьбе предприятия в отчете нет.