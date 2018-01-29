Чем санкции США грозят «Силовым машинам» Мордашова
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В пятницу США ввели санкции против ООО «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех»), его гендиректора Сергея Топор-Гилки, замминистра энергетики Андрея Чемезова и директора департамента Минэнерго Евгения Грабчака – с августа 2017 г. они находятся под санкциями Евросоюза, их считают причастными к поставке газовых турбин Siemens в Крым. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США дополнило санкционный список «Силовыми машинами» Алексея Мордашова.
OFAC включило «Силовые машины» в список особых национальных структур и граждан (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN). Попадание в SDN List означает полный запрет американцам на любые сделки с компанией, объясняет партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный: к тому же на территории США будут заморожены все активы «Силовых машин». Если Евросоюз присоединится к этим санкциям США, то у компании возникнут проблемы и в Европе, говорит он.
«Решение американского минфина внести «Силовые машины» в санкционный список вызывает недоумение. Не ясны мотивы данного поступка. Разбираемся с ситуацией», – заявил «Ведомостям» представитель компании. Представитель акционера «Севергрупп» отказался от комментариев.
Компания Мордашова – одна из 10 крупнейших энергомашиностроительных компаний мира по количеству установленного оборудования. Она занимается проектированием, изготовлением и поставкой оборудования для атомных, тепловых, гидроэлектростанций, электросетевых компаний. «Силовые машины» сообщают, что работают в Северной и Восточной Европе, Латинской Америке, Африке, Китае, Индии и Вьетнаме.
«Силовые машины» и Siemens владеют компанией «Сименс технологии газовых турбин» – она продала летом 2015 г. ОАО «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех»; находится в процессе ликвидации) четыре газовые турбины для станции в Тамани. Но турбины оказались в Крыму, где ООО «Технопромэкспорт» строит электростанции, – в Севастополе и Симферополе.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}