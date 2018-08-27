Путин призвал энергетиков не перекладывать модернизацию ТЭС на потребителей

С 2022 по 2035 год на эту программу направят до 1,5 трлн рублей

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Капитальные вложения в модернизацию ТЭС не должны перекладываться на плечи потребителей, заявил в понедельник на заседании президентской комиссии по ТЭК в Кемерове президент Владимир Путин Е. Разумный / Ведомости

Капитальные вложения в модернизацию ТЭС не должны перекладываться на плечи потребителей, заявил в понедельник на заседании президентской комиссии по ТЭК в Кемерове президент Владимир Путин. Он призвал генерирующие компании не завышать стоимость модернизации.

«Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов», - сказал он (цитата по www.kremlin.ru).

Речь идет об эталонных затратах на модернизацию мощностей, предложенных ФАС, пояснил федеральный чиновник, принимавший участие в заседании комиссии. Типовые решения модернизации ТЭС и их нормативная стоимость были разработаны Минэнерго и согласовывались с антимонопольным ведомством, пояснил «Ведомостям» заместитель руководителя ФАС Виталий Королев: «Эти типовые проекты будут выноситься на конкурс, и генерирующие компании на их основе смогут сформировать свои предложения по цене мощности. Она также определяется на конкурсе и не регулируется государством».