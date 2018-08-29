«Сургутнефтегаз» заработал на падающем рубле

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Ликвидные активы «Сургутнефтегаза» составляют на конец июня 2018 г. 2,9 трлн руб. Алексей Щукин / ТАСС

Выручка «Сургутнефтегаза» по МСФО в первом полугодии 2018 г. выросла на 25% и составила 856,8 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в четыре раза до 390 млрд руб., говорится в отчете компании.

Основной рост чистой прибыли обеспечили доходы от переоценки курсовых разниц – 225,2 млрд руб. Без их учета чистая прибыль компании была бы почти на 60% меньше – 198,5 млрд руб. Но и это было в два раза больше, чем за первое полугодие 2017 г. (очищенная от аналогичного показателя).