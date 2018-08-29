«Лента» впервые за несколько лет не выполнит план роста сети

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Крупнейшая российская сеть гипермаркетов «Лента» откроет в 2018 г. меньше магазинов, чем планировала Зотов Алексей / Ведомости

Крупнейшая российская сеть гипермаркетов «Лента» откроет в 2018 г. меньше магазинов, чем планировала: не 20 гипермаркетов и 50 супермаркетов, а 18 гипермаркетов и около 40 супермаркетов. Прогноз капитальных затрат также ухудшен: с 30–35 млрд до 25–30 млрд руб.

«Лента» – одна из самых быстрорастущих розничных сетей России. В прошлые годы она, как правило, открывала больше магазинов, чем планировала. На конец первого полугодия 2018 г. у «Ленты» было 233 гипермаркета и 113 супермаркетов.