Владелец «Пятерочек» скоро не сможет открывать магазины в некоторых важных регионах
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Лидеры российской продовольственной розницы замедляют экспансию, свидетельствуют данные исследования «Инвестиционная активность сетей FMCG» аналитической компании Infoline. К 1 июля 2018 г. по сравнению с началом года торговые площади 200 самых крупных продовольственных сетей в России выросли на 2,6% и превысили 23,5 млн кв. м. По-прежнему основной рост торговых площадей обеспечила семерка лидеров – X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», «Дикси», «Ашан», Metro Cash & Carry и «О’кей».
Но темп роста замедлился: если в апреле – июне 2017 г. торговые площади у 200 сетей увеличились на 660 800 кв. м, то в этом же квартале 2018 г. – на 573 400 кв. м. Замедлился рост двух крупнейших ритейлеров. Лидер рынка X5 Retail Group за II квартал увеличил площади на 213 100 кв. м по сравнению с 233 173 кв. м годом ранее. У его основного конкурента – «Магнита» торговые площади выросли на 89 700 кв. м по сравнению с ростом на 139 800 кв. м во II квартале 2017 г. (без учета аптек). Обе сети не только открывали новые точки, но и активнее закрывали магазины.
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