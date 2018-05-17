Зачем «Магнит» забрал директора у главного конкурента
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Второй по обороту ритейлер в России – «Магнит» объявил о назначении бывшего гендиректора «Пятерочки» Ольги Наумовой исполнительным директором. Наумова покинула X5 Retail Group («Пятерочка» – ее основной актив) в конце апреля. Временно исполнять обязанности Наумовой стал главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман. Как он объяснял аналитикам и инвесторам, решение об уходе Наумовой было принято после «многих месяцев трудных обсуждений с Ольгой ключевых стратегических принципов» в основе развития «Пятерочек». Сама Наумова заявила «Ведомостям», что стороны не сошлись во взглядах на принципы управления. У X5 в 2017 г. был самый быстрый прирост выручки среди публичных сетей в России – на 25,5% до 1,3 трлн руб. Однако темпы роста продаж к концу прошлого года начали замедляться, и в январе – марте 2018 г. выручка выросла лишь на 20%, а продажи в сопоставимых магазинах почти не изменились по сравнению с прошлым годом (+0,5%).
Что происходит с «Магнитом»
Аналитики ожидали перехода Наумовой в «Магнит». В начале года основной акционер и гендиректор ритейлера Сергей Галицкий продал большую часть своей доли ВТБ и ушел из компании. Это произошло в тяжелое для нее время. С IV квартала 2016 г. «Магнит» уступает X5 лидерство по обороту, а в феврале 2018 г. Х5 опередила его и по капитализации. До этого в течение семи лет самым дорогим российским ритейлером был «Магнит». Ритейлер переживает отток покупателей и замедление роста выручки. В прошлом году оборот компании не дотянул даже до собственных ожиданий: выручка выросла лишь на 6,4% до 1,14 трлн руб.
Гендиректором «Магнита» с февраля является Хачатур Помбухчан. До сих пор у ритейлера не было должности исполнительного директора, пояснил он «Ведомостям», он будет в подчинении у гендиректора. По словам Помбухчана, ритейлер планирует дальнейшие изменения в руководстве. Какие именно, он не уточнил. Однако 15 мая Х5 Retail Group покинул директор региональной сети «Пятерочка» Артем Смоленский. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Смоленскому, и подтвердил представитель группы. По словам представителя Х5, помимо Смоленского еще несколько менеджеров покидают компанию. Кто именно, он не раскрыл: «Мы уверены, что сможем удержать в компании всех, кто нам интересен».
Чем займется Наумова
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
«******» *********** ********* ***********, ******* *** ************ **, ******* *********** «********-*********» ****** **********. ********** ******** ********* «*******» ************ ** ******* ********* * ****** *******, ******** **: «* «*******» **** ********* ******, ******* *** ****** ****** * «*********» * ********* ********** ******* ************* * ****** ***********».
<*>****–****<**> ********** ********** ****************** ******** «****» (*****-*********), ****************** ** ************** ***********<**><**> <*>****–**** <**> ******** * ****** ******** *** – ********** ** ********** ******** «******», ***** ************* ******** «********* ****»<**><**> <*>****–**** <**> **** ************ ********** ******** «******* *******»<**><**> <*>**** <**> ****** ** ************ ************** ***** *** «**********» ** ********* ********* ** *********** *******, * **** ** **** *. ******** *********** ********** ***** ******<**><**> <*>****–**** <**> ********** *** «********* ************** *****» *** «**********»<**><**> <*>**** <**> *********** ****** «**********-*****», ******* – *** «**********-*****»<**><**> <*>**** <**> ****** **** ********* ************* ***************** ********* (****) ** ********* ******* * *******, * ******* **** *. ***** *********** ********** ***** ********** *** «****-****»<**><**> <*>****–**** <**> ******** *********** ********** ******** «******» – *************** ********* ************ *************** ******<**><**> <*>**** <**> ***** *********** ********** ******** **** «*********» ** ****** *****, ******** **** * ****** **** *.
***** ***** *****, ** *** ******, – ********* ************* ********** ************* ********* * *********, * ***** ***************. ****** ******** ******* ********** ************* ********* «*******» ******** ************** ** **********, ******** **********. ***** ****, «*******» ********* ******** *********** ******* ** *****, ************ *********** * ********** ********* *********** * *********** *********** * ********** * ************** *********. «******** ** *********** *********, «******» **** *** ******** ***** ** ***** ************ *********** * ********* * ************ *********. ***** **** ******** ********* *** ******* *********», – ******* *******.
******* * «*******» ***** ******** ** ************ ********** * ******** **** ******** *********, ************ ****, ***************, *********, ************, *********, *********** ************. ******** ********** «* ********** ***** ************ ***** ********* ********», ****** *********: «******** ********** ***** ********* *******, ***** ******* ********* * *******».
****** ******* ********* «*******» – ***** *** ********** * ***********, ******* ******* «**********»: «*** ************* *********** ************ *******, ************ ******* * ******** *******, ******** ***** ********». ** ** ******, *** «************ ******* ***** ****** *** ********** *****, ******* ************* ****** ***********»: «* **** **** ********* ***********, ** * ****** ********** ******* * *******».
****** ********* ********* * **********
************ *** ******* ******** ***-********* ***** ***** ********** * ************* (***-******* *********). * ********** ***-********** ** *******, *** * ******* ***** ******* ***** ***** ** ****** ******** ** ***** ******** *** ******** ** * ** ***********, ******* * ****** «**********» ************* **.
***** * ***-******* ************* * *****-** ****** ******** * ******** ********* ** * ********, ************ ***: «** ** *** ****** ************* * ** ***, *** ********** * ***** *******, *********. ** ****** ********* ****** * ********** *** ***** ******* * ***, *** * ******* ********, ** ** ************». * ********** ***** ** ********* ***** ****** ***-*********, ** ** ******, ** ******.
************* * ************* – ***** ********* *********, «********** *** ********* * ********** ******* *****», ****** «**********» ************* ** ****** *****. «** ********, *** ***** ******* ******* ********** *********** ***** ************* ***** *********. ****** ** ****** ***** * ** ************* ***** **********», – ******* **.
*****-****** <* ****="/*********/****-***-***" ******="_****">*** ********** **************, *********** ** ********* ***** * ************** ********* *********** **-** ***** ******** * «<* ****="/*********/******" ******="_****">******».