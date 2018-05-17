Зачем «Магнит» забрал директора у главного конкурента

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Штраф от X5 за переход к конкуренту Ольге Наумовой не грозит Евгений Разумный / Ведомости

Второй по обороту ритейлер в России – «Магнит» объявил о назначении бывшего гендиректора «Пятерочки» Ольги Наумовой исполнительным директором. Наумова покинула X5 Retail Group («Пятерочка» – ее основной актив) в конце апреля. Временно исполнять обязанности Наумовой стал главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман. Как он объяснял аналитикам и инвесторам, решение об уходе Наумовой было принято после «многих месяцев трудных обсуждений с Ольгой ключевых стратегических принципов» в основе развития «Пятерочек». Сама Наумова заявила «Ведомостям», что стороны не сошлись во взглядах на принципы управления. У X5 в 2017 г. был самый быстрый прирост выручки среди публичных сетей в России – на 25,5% до 1,3 трлн руб. Однако темпы роста продаж к концу прошлого года начали замедляться, и в январе – марте 2018 г. выручка выросла лишь на 20%, а продажи в сопоставимых магазинах почти не изменились по сравнению с прошлым годом (+0,5%).

Что происходит с «Магнитом»

Аналитики ожидали перехода Наумовой в «Магнит». В начале года основной акционер и гендиректор ритейлера Сергей Галицкий продал большую часть своей доли ВТБ и ушел из компании. Это произошло в тяжелое для нее время. С IV квартала 2016 г. «Магнит» уступает X5 лидерство по обороту, а в феврале 2018 г. Х5 опередила его и по капитализации. До этого в течение семи лет самым дорогим российским ритейлером был «Магнит». Ритейлер переживает отток покупателей и замедление роста выручки. В прошлом году оборот компании не дотянул даже до собственных ожиданий: выручка выросла лишь на 6,4% до 1,14 трлн руб.

Гендиректором «Магнита» с февраля является Хачатур Помбухчан. До сих пор у ритейлера не было должности исполнительного директора, пояснил он «Ведомостям», он будет в подчинении у гендиректора. По словам Помбухчана, ритейлер планирует дальнейшие изменения в руководстве. Какие именно, он не уточнил. Однако 15 мая Х5 Retail Group покинул директор региональной сети «Пятерочка» Артем Смоленский. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Смоленскому, и подтвердил представитель группы. По словам представителя Х5, помимо Смоленского еще несколько менеджеров покидают компанию. Кто именно, он не раскрыл: «Мы уверены, что сможем удержать в компании всех, кто нам интересен».

Чем займется Наумова