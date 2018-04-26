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«У нас разные представления о принципах управления»

Бывший гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова рассказала о причинах ухода
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Крупнейший ритейлер в стране – X5 Retail Group сообщила в среду об уходе Ольги Наумовой с поста гендиректора сети «Пятерочка». Именно при ней основное подразделение группы смогло восстановить рост бизнеса и вернуть себе лидерство по обороту в ритейле – обогнало «Магнит». В прошлом году «Пятерочки» наторговали более чем на 1 трлн руб.

В интервью «Ведомостям» Наумова рассказала о причинах ухода после пяти лет в X5.

– Почему вы решили покинуть X5 Retail Group? Были разногласия?

– Наверное, нужно начать с того, чтобы сказать спасибо акционерам, «Альфа групп» и лично Михаилу Маратовичу [Фридману] за то, что они дали мне возможность поработать в такой сильной группе и такой динамичной отрасли, как ритейл, совершить в ней такую трансформацию. Конечно, и я уже вчера [в среду] это говорила, я должна сказать большое спасибо моей команде. Сейчас, я считаю, это самая сильная команда независимых профессионалов на рынке.

Мы с ними прошли отличные пять лет, за это время «Пятерочки» очень изменились. Это, наверное, заметно и рынку, и покупателям, и прессе. Мы многое сделали, поменяли этот рынок, как говорит одна моя коллега, – открыли окна по всей стране (при обновлении внешнего вида «Пятерочки» отказались от непрозрачных витрин, скрывающих торговый зал от посетителей с улицы. – «Ведомости»).

Я приняла решение сама и уже достаточно давно. Я приняла его прежде всего из-за расхождений во взглядах на принципы и систему управления с нынешним менеджментом X5, а также из-за отсутствия у него как стратегического видения, так и поддержки реальных проектов развития бизнес-единицы и новых проектов.

– Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман на телеконференции в четверг говорил, что компании нужны новые подходы, новый взгляд, что старые методы, которые работали на этапе трансформации бизнеса, могут сдерживать дальнейшее развитие «Пятерочки». Вы действительно не нашли согласия в видении ключевых принципов развития?

– Мы живем в XXI веке, в условиях постоянных изменений в мире. Я считаю, что не существует никаких старых рецептов, которые бы срабатывали каждый день, из года в год одинаково. Мы постоянно прибегаем к новым идеям, чтобы расти. Развитие «Пятерочки» за последние пять лет – постоянные изменения и трансформация предложения покупателям. Например, программа лояльности «Пятерочек» была первым предложением на рынке в подобном масштабе – здесь можно перечислить многое...

Прежде всего, у нас [с действующим менеджментом группы] разные представления о принципах управления, о методах децентрализованной операционной модели, о том, как строить команду. Я большой любитель команд, состоящих из взрослых независимых профессионалов со своим мнением, позицией.

X5 заявляла, что ее подразделения – «Пятерочки», «Перекрестки» и «Карусели» – стали децентрализованными, более гибкими и независимыми в принятии решений. На ваш взгляд, децентрализация оказалась недостаточной?

– Принципы декларируются и исполняются людьми. Крайне важно, чтобы все участники соревнований одинаково выполняли и относились к этим принципам.

– Многие аналитики говорили, что вы очень привлекательный кандидат для «Магнита», это вероятный сценарий?

– Я не хотела бы это комментировать. Одна история закончилась, но точно будет следующая. Обо всем остальном, думаю, вы сами скоро все узнаете.

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