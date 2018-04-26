Руководитель X5 рассказал о причинах ухода директора «Пятерочек»

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Сейчас X5, по словам Шехтермана, входит в новую фазу развития с новыми вызовами, что требует новых навыков
Евгений Разумный / Ведомости
Крупнейший ритейлер в стране X5 Retail Group вчера объявил об уходе Ольги Наумовой с поста гендиректора сети «Пятерочка»; причин стороны не раскрыли. Временно выполнять обязанности Наумовой стал главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман. Рынок негативно воспринял эту новость. Наумова работала в X5 с 2013 г., при ней основное подразделение группы смогло восстановить рост бизнеса и вернуть себе лидерство по обороту в ритейле, обогнав «Магнит».
Решение об уходе Наумовой было принято после «многих месяцев трудных обсуждений с Ольгой ключевых стратегических принципов», пояснил Шехтерман: эти принципы должны лечь в основу развития «Пятерочек». «К сожалению, уже некоторое время очевидно, что "Пятерочке" нужен новый подход, чтобы преуспеть в текущей ситуации», – констатировал Шехтерман.
Риски тупика
Замедление темпов роста компании, по словам Шехтермана, показывает, что есть риски «завязнуть в старых подходах» на быстро меняющемся рынке. Ранее X5 раскрыла результаты I квартала 2018 г. Оборот X5 стал увеличиваться медленнее: если в IV квартале 2017 г. он рос на 23,4%, то в январе – марте 2018 г. – на 20,2%. Основная причина замедления – «Пятерочки»: выручка сопоставимых магазинов у дома упала на 0,8% из-за сокращения числа покупок на 2,2%. По данным «ВТБ капитала», это первое сокращение трафика «Пятерочек» с 2014 г.
Финансовые результаты также оказались слабыми. Чистая прибыль X5 за I квартал снизилась на 32,6% до 5,6 млрд руб., EBITDA – на 4% до 21,27 млрд руб., ее рентабельность – до 6,1% против 7,6% годом ранее.
Основная тема обсуждений с Ольгой Наумовой – необходимость вовремя осознать самые очевидные насущные вопросы, заявил Шехтерман: это возврат инвестиций, эффективность, более сбалансированный подход к развитию сети и подготовка к прорыву в будущем.
Что делать дальше
Сейчас X5, по словам Шехтермана, входит в новую фазу развития с новыми вызовами, что требует новых навыков. «Рынок меняется, компании нужно адаптироваться, но не ограничиваться старым набором решений и подходов, которые работали в прошлом», – считает он.
Конкуренция за покупателя усилилась, спрос при этом остается слабым, возможности роста только за счет развития сети постепенно исчерпываются, а в отрасли начинается цифровая трансформация, перечислил Шехтерман. При этом обновление «Пятерочек» завершено, напомнил он: эффект новизны предложения «Пятерочек» для покупателей заканчивается. Поэтому, продолжил он, «Пятерочкам» нужно обновить подход к тому, как они позиционируют себя перед покупателем и что ему предлагают (так называемое CVP, customer value proposition). «Важно, с одной стороны, сохранить ключевые черты этого CVP, но с другой – мы должны активно приспосабливаться к изменениям покупательских запросов», – добавил Шехтерман.
«Компания планирует назначить нового гендиректора торговой сети «Пятерочка» из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети», – обещала X5.
Как предприниматели покидают основанные ими компании
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий продал более 29% сети банку ВТБ, соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Это одно из крупнейших слияний и поглощений в 2018 г., отметил президент ВТБ Андрей Костин. Галицкий остался миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3%
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Tatan Syuflana / AP
В 2014 г. основатель социальной сети «В контакте» Павел Дуров продал 12% компании гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину и уехал из России. Продаже предшествовал длительный внутрикорпоративный конфликт. Таврин перепродал этот пакет Mail.ru Group, которая смогла консолидировать соцсеть осенью 2014 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Основатель сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» Игорь Яковлев окончательно вышел из бизнеса сети в августе 2011 г., продав чешской группе PPF 50% минус 1 акция (и вдобавок еще несколько девелоперских проектов). Через пять лет сеть купила группа «Сафмар» Михаила Гуцериева
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Сергей Николаев / Ведомости
Некогда крупнейший продавец бытовой техники и электроники в России - компания «Техносила», созданная в 1993 г. братьями Вячеславом (на фото) и Виктором Зайцевыми, в 2010 г. перешла к «МДМ банку» и частично к компаниям Михаила Кокорича. В 2016 г. группа «Бин» (прежнее название «Сафмара») купила «МДМ банк», вместе с которым сменился собственник и у «Техносилы». В 2017 г. стало известно, что «Техносила» будет интегрирована с «Эльдорадо»
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Екатерина Ширинкина для Ведомостей
В конце 2017 г. основные владельцы другой сети электроники, «М.видео», – ее основатель и президент Александр Тынкован, Павел Бреев и Михаил Тынкован – договорились продать свои доли в ритейлере группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. Таким образом, «Сафмару» достались три крупнейшие сети бытовой техники и электроники в России
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Владимир Баранов / Ведомости
В 2008 г. основатели «Евросети» Евгений Чичваркин (на фото) и Тимур Артемьев спешно продали компанию Александру Мамуту, после чего уехали из России. Через месяц 49,9% «Евросети» были проданы «Вымпелкому», а в 2012 и 2014 гг. оставшийся пакет частями докупил «Мегафон». В 2017 г. компания договорилась о консолидации 100% доли Veon (название «Вымпелкома» после ребрендинга)
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Сергей Портер / Ведомости
В 2014 г. основатель сети «Связной» Максим Ноготков продал компанию кредиторам - группе «Онэксим» и НПФ «Благосостояние». После чего права требования по просроченному кредиту на сумму около $120 млн, который Ноготков брал на развитие группы, приобрел предприниматель Олег Малис. Сейчас рассматривается возможное слияние «Евросети» со «Связным», в таком случае компания перейдет к «Мегафону»
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forbes.ru
В 2006 г. «Альфа-групп» получила контроль над «Пятерочкой», основанной Андреем Рогачевым (на фото), Александром Гирдой, Игорем Видяевым и Татьяной Франус. «Альфа» объединила сеть с собственным «Перекрестком», образовав Х5 Retail Group. Через два года Х5 приобрела основанную Рогачевым сеть гипермаркетов «Карусель». Основатели «Пятерочки» получили 21,2% в объединенной компании, а затем продали свои пакеты. Осенью 2012 г. Рогачев запустил в Петербурге розничную сеть «Верный»
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Сергей Николаев / Ведомости
В 2010 г. Х5 Retail Group приобрела розничную сеть «Копейка» у Сергея Ломакина, Александра Самонова (на фото) и Артема Хачатряна. Позже магазины были переформатированы в дискаунтеры «Пятерочка» и сеть небольших магазинов у дома «Перекресток-экспресс». Хачатрян и Ломакин основали сеть магазинов фиксированных цен Fix Price, из которой вышли в 2016 г., и сеть по продаже обуви «Центробувь». В этом же году Ломакин был объявлен в федеральный розыск из-за дела о мошенничестве с кредитными средствами сети
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Сергей Портер, Сергей Николаев / Ведомости
В 2011 г. основатели производителя напитков «Вимм-билль-данн» Сергей Пластинин, Михаил Дубинин (на фото), Гаврил Юшваев и Давид Якобашвили продали компанию PepsiCo. ВБД известен своими брендами пакетированных соков – J7, молочными продуктами «Домик в деревне», йогуртами «Чудо» и детским питанием «Агуша»
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Андрей Махонин, Евгений Стецко / Ведомости
В 2014 г. основатели «Аптечной сети 36,6» Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев продали свою долю структурам совладельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева