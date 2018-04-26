Руководитель X5 рассказал о причинах ухода директора «Пятерочек»

Сейчас X5, по словам Шехтермана, входит в новую фазу развития с новыми вызовами, что требует новых навыков Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейший ритейлер в стране X5 Retail Group вчера объявил об уходе Ольги Наумовой с поста гендиректора сети «Пятерочка»; причин стороны не раскрыли. Временно выполнять обязанности Наумовой стал главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман. Рынок негативно воспринял эту новость. Наумова работала в X5 с 2013 г., при ней основное подразделение группы смогло восстановить рост бизнеса и вернуть себе лидерство по обороту в ритейле, обогнав «Магнит».

Решение об уходе Наумовой было принято после «многих месяцев трудных обсуждений с Ольгой ключевых стратегических принципов», пояснил Шехтерман: эти принципы должны лечь в основу развития «Пятерочек». «К сожалению, уже некоторое время очевидно, что "Пятерочке" нужен новый подход, чтобы преуспеть в текущей ситуации», – констатировал Шехтерман.

Риски тупика

Замедление темпов роста компании, по словам Шехтермана, показывает, что есть риски «завязнуть в старых подходах» на быстро меняющемся рынке. Ранее X5 раскрыла результаты I квартала 2018 г. Оборот X5 стал увеличиваться медленнее: если в IV квартале 2017 г. он рос на 23,4%, то в январе – марте 2018 г. – на 20,2%. Основная причина замедления – «Пятерочки»: выручка сопоставимых магазинов у дома упала на 0,8% из-за сокращения числа покупок на 2,2%. По данным «ВТБ капитала», это первое сокращение трафика «Пятерочек» с 2014 г.

Финансовые результаты также оказались слабыми. Чистая прибыль X5 за I квартал снизилась на 32,6% до 5,6 млрд руб., EBITDA – на 4% до 21,27 млрд руб., ее рентабельность – до 6,1% против 7,6% годом ранее.

Основная тема обсуждений с Ольгой Наумовой – необходимость вовремя осознать самые очевидные насущные вопросы, заявил Шехтерман: это возврат инвестиций, эффективность, более сбалансированный подход к развитию сети и подготовка к прорыву в будущем.

Что делать дальше

Сейчас X5, по словам Шехтермана, входит в новую фазу развития с новыми вызовами, что требует новых навыков. «Рынок меняется, компании нужно адаптироваться, но не ограничиваться старым набором решений и подходов, которые работали в прошлом», – считает он.

Конкуренция за покупателя усилилась, спрос при этом остается слабым, возможности роста только за счет развития сети постепенно исчерпываются, а в отрасли начинается цифровая трансформация, перечислил Шехтерман. При этом обновление «Пятерочек» завершено, напомнил он: эффект новизны предложения «Пятерочек» для покупателей заканчивается. Поэтому, продолжил он, «Пятерочкам» нужно обновить подход к тому, как они позиционируют себя перед покупателем и что ему предлагают (так называемое CVP, customer value proposition). «Важно, с одной стороны, сохранить ключевые черты этого CVP, но с другой – мы должны активно приспосабливаться к изменениям покупательских запросов», – добавил Шехтерман.

«Компания планирует назначить нового гендиректора торговой сети «Пятерочка» из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети», – обещала X5.

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