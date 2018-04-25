«Пятерочка» осталась без гендиректора

Ольга Наумова пришла в X5 в 2013 г. Евгений Разумный / Ведомости

Ольга Наумова уходит с поста генерального директора сети магазинов у дома «Пятерочка» – основного по выручке подразделения X5 Retail Group, крупнейшего ритейлера России. Причины ухода Х5 в сообщении не указала, представитель X5 отказался их комментировать. Связаться с Наумовой не удалось.

Временно исполнять обязанности Наумовой будет исполнительный директор всей группы Игорь Шехтерман. «Компания планирует назначить нового гендиректора торговой сети «Пятерочка» из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети», – сказано в сообщении X5.

Наумова пришла в X5 в 2013 г. До этого она возглавляла компанию «Римера», нефтесервисный дивизион Челябинского трубопрокатного завода. Именно при ней было обновлено позиционирование, внешний вид и ассортимент «Пятерочек», которые до этого теряли покупателей. Благодаря этим переменам, Х5 смогла ускорить рост выручки и вернуть себе лидерство по обороту в ритейле, обогнав «Магнит».

Некуда расти

Наумова выполнила задачи восстановления роста «Пятерочек», вероятно, в компании не было возможностей для ее дальнейшего роста как руководителя, предполагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Кроме того, планка ожиданий для «Пятерочки» была поднята очень высоко и соответствовать им в условиях ужесточения конкуренции и вероятного возврата к росту «Магнита» будет очень сложно, рассуждает Бурмистров. Дальнейший бурный рост рискует натолкнуться на антимонопольные ограничения: в Москве и области, Петербурге, доля рынка «Пятерочек» уже довольно высока, отмечает эксперт.

На прошлой неделе X5 обнародовала результаты I квартала 2018 г.: выручка увеличилась на 20,2% – до 350,3 млрд руб. Оборот X5 стал расти медленнее: в IV квартале 2017 г. по сравнению с IV кварталом 2016 г. он увеличился на 23,4%. Причина – в «Пятерочках». С начала года рост продаж в сети замедлился: в январе выручка выросла на 24,2%, в феврале – на 20%, в марте – на 20,7%. Выручка в сопоставимых магазинах у дома упала на 0,8% из-за сокращения числа покупок на 2,2%. По данным «ВТБ капитала», это было первое сокращение трафика «Пятерочек» с 2014 г.

Из Москвы в Краснодар

Кроме того, после того, как ВТБ купил крупнейших пакет акций «Магнита» у основателя сети Сергея Галицкого, рынок ожидает перемен в команде менеджмента «Магнита», напоминает Бурмистров. С учетом этого, Наумова, по его мнению, может быть одним из основных кандидатов на пост гендиректора компании. «Все-таки ее самая мощная компетенция - именно антикризисный менеджмент и разработка стратегии позиционирования», - говорит эксперт.

На рынке обсуждали, что «Магнит», ключевой формат которого – также магазин у дома, дискаунтер, – нуждается прежде всего в привлечении сильного топ-менеджера для кардинальных изменений, соглашается старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. «Среди обсуждаемых кандидатур, безусловно, звучало и имя Ольги Наумовой, поэтому дальнейшие объявления будут для рынка большой интригой», - говорит аналитик.

Пресс-служба «Магнита» пока не ответила на вопросы «Ведомостей».