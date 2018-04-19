«Пятерочки» начали терять покупателей

Они уходят в более дорогие магазины, а от «охотников за скидками» сеть отказывается сама

С начала года «Пятерочка» сбавляла темпы роста продаж Максим Стулов / Ведомости

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group раскрыл операционные результаты I квартала 2018 г. Выручка группы, управляющей «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», увеличилась на 20,2% до 350, 3 млрд руб. Рост оборота X5 замедляется с конца прошлого года: в октябре - декабре 2017 г. он был 23,4%.

Тормозит основной формат – «Пятерочка». С начала года она сбавляла темпы роста продаж: в январе выручка выросла на 24,2%, в феврале и марте – на 20% и 20,7% соответственно. Выручка в сопоставимых магазинах у дома упала на 0,8% из-за сокращения числа покупок на 2,2%. Это первое сокращение трафика с 2014 г., по данным «ВТБ капитала».

«Пятерочке» нужно что-то новое

Такая динамика, особенно по числу покупок, может быть первым признаком ухудшения результатов основной массы магазинов, предупредили аналитики «Ренессанс капитала». Это, по их мнению, может быть связано с усилением конкуренции – в том числе тем, что магазины «Пятерочки» начали конкурировать между собой, а программа обновления помогает уже не так сильно, как прежде.

Примечательно, что за три месяца X5 закрыла 126 «Пятерочек» – почти как за весь прошлый год, отмечают аналитики «Ренессанс капитала».

Сама Х5 среди внешних факторов, которые влияли на нее в начале года, упомянула рекордно низкую инфляцию, невысокий рост рынка в целом, холодную погоду, наметившуюся миграцию покупателей из магазинов у дома в более дорогие форматы, включая супермаркеты.

Кроме того, в начале года «Пятерочки» ограничили интенсивность промоакций, сообщила X5. Это было сделано, чтобы снизить долю покупателей, которые приходят только за акционными товарами.

На трафик «Пятерочек» влияли в том числе разовые факторы, соглашаются аналитики «ВТБ капитала», отмечая и структурные проблемы: «X5 нужны новые инструменты для привлечения покупателей с учетом ужесточения конкуренции со стороны специализированных ритейлеров, особенно в Москве, и промоактивности».

«Перекресток» и «Карусель» растут

В других форматах Х5 ситуация лучше. Выручка супермаркетов «Перекресток» за квартал выросла на 22,9% до 55,25 млрд руб. – больше, чем в в IV квартале 2017 г. (+20,3%). Сопоставимая выручка супермаркетов прибавила 6,4% благодаря росту и трафика на 3,3%, и среднего чека на 3%.

«Перекресток» продолжает извлекать выгоду от обновления магазинов, отмечают аналитики «Ренессанс капитала»: по итогу января - марта обновлено 76% супермаркетов (73% на начало года).

Кроме того, X5 провела ребрендинг 28 супермаркетов, которые ранее работали под вывеской «О’Кей» и были куплены Х5 в конце 2017 г. Теперь эти магазины работают под брендом «Перекресток». По данным X5, они демонстрируют высокие показатели, продажи превышают прогнозные уровни.

Выручка гипермаркетов «Карусель» поднялась на 5,5% до 22,218 млрд руб., сопоставимые продажи - на 3,3%.