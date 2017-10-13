X5 продаст магазины «Перекресток-экспресс»

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















X5 избавится от магазинов «Перекресток-экспресс» А. Гордеев / Ведомости

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group выставит на продажу сеть «Перекресток-экспресс», говорится в сообщении компании. Основные форматы X5 - магазины у дома «Пятерочка», супермаркеты «Перекресток» и гипермаркеты «Карусель».

«Перекресток-экспресс» - самые компактные магазины у X5, их площадь, как правило, в пределах 200 кв. м. А их доля в обороте группы - менее 1%, их выручка падает в последние годы. За девять месяцев 2017 г. оборот таких малых точек упал на 11% до 7,3 млрд руб. Выручка всей группы растет: на 30% до 724,5 млрд руб., отчитывался накануне ритейлер.

Подготовкой продажи «Перекрестков-экспресс» займется «Ренессанс капитал», сообщила Х5.