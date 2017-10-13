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Наталья Ищенко
Торговля и услуги

X5 продаст магазины «Перекресток-экспресс»

Заинтересованность в некоторых точках уже подтвердили в «Азбуке вкуса»

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group выставит на продажу сеть «Перекресток-экспресс», говорится в сообщении компании. Основные форматы X5 - магазины у дома «Пятерочка», супермаркеты «Перекресток» и гипермаркеты «Карусель».

«Перекресток-экспресс» - самые компактные магазины у X5, их площадь, как правило, в пределах 200 кв. м. А их доля в обороте группы - менее 1%, их выручка падает в последние годы. За девять месяцев 2017 г. оборот таких малых точек упал на 11% до 7,3 млрд руб. Выручка всей группы растет: на 30% до 724,5 млрд руб., отчитывался накануне ритейлер.

Подготовкой продажи «Перекрестков-экспресс» займется «Ренессанс капитал», сообщила Х5.

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