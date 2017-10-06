Статья опубликована в № 4423 от 06.10.2017 под заголовком: «Бахетле» ищет покупателя
Сеть «Бахетле» выставлена на продажу
Ритейлера подвели уникальный формат и высокие ставки аренды в Москве, считает эксперт
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Вся сеть оценена в 10 млрд руб., написано в предложении
Евгений Разумный / Ведомости
Сеть супермаркетов домашней еды «Бахетле» выставлена на продажу, сообщили «Ведомостям» сотрудник компании, получившей предложения о покупке, и два менеджера компаний – контрагентов сети. Комментарии в «Бахетле» «Ведомостям» получить не удалось. Направленный еще 4 октября запрос в приемную владелицы и гендиректора сети Муслимы Латыповой остался без ответа.
Особенность формата «Бахетле» в том, что около 40% ассортимента сети составляют блюда собственного производства – салаты, горячие блюда, выпечка, кондитерские изделия с акцентом на татарскую кухню.
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