Бизнес
Платный
Екатерина Бурлакова|Антон Филатов
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4423 от 06.10.2017 под заголовком: «Бахетле» ищет покупателя

Сеть «Бахетле» выставлена на продажу

Ритейлера подвели уникальный формат и высокие ставки аренды в Москве, считает эксперт

Сеть супермаркетов домашней еды «Бахетле» выставлена на продажу, сообщили «Ведомостям» сотрудник компании, получившей предложения о покупке, и два менеджера компаний – контрагентов сети. Комментарии в «Бахетле» «Ведомостям» получить не удалось. Направленный еще 4 октября запрос в приемную владелицы и гендиректора сети Муслимы Латыповой остался без ответа.

Особенность формата «Бахетле» в том, что около 40% ассортимента сети составляют блюда собственного производства – салаты, горячие блюда, выпечка, кондитерские изделия с акцентом на татарскую кухню.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике