«Магнит» поддерживает рентабельность за счет сокращения сотрудников

Андрей Махонин / Ведомости

Второй по обороту российский ритейлер – «Магнит» – сообщил финансовые результаты работы в январе-марте по МСФО. Они оказались выше ожиданий рынка.

Чистая прибыль компании снизилась на 1,8% до 7,4 млрд руб. Это лучше прогноза аналитиков, опрошенных «Интерфаксом»: они в среднем ждали падения до 6,1 млрд руб.

Выручка «Магнита» стала расти немного быстрее. За I квартал она увеличилась на 8,1% год к году до 288,6 млрд руб. В октябре-декабре прошлого года оборот сети прибавил лишь 6,2%.

Однако из большинства магазинов «Магнита» продолжается отток покупателей. Выручка точек, проработавших не меньше года, сократилась за отчетный квартал на 3,65% из-за падения числа покупок на 3,64%. Впрочем, по сравнению с концом 2017 г. отток покупателей немного замедлился: в IV квартале 2017 г. трафик ритейлера сократился на 4,2%.

Основную выручку «Магниту» приносят одноименные магазины у дома, их сопоставимая выручка за квартал упала на 3,7%.

EBITDA «Магнита» сократилась на 2,4% до 20,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 7,1% против 7,9% годом ранее. Консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал снижение до 6,9%. Валовая рентабельность снизилась до 24,9% с 26,2% год назад. Рынок предполагал показатель на уровне 25,1%.

Почему прибыль упала не так сильно

Прибыльность «Магнита» в начале года оказалась немного выше прогнозов из-за существенного сокращения доли коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (SG&A) в выручке, полагают аналитики «Ренессанс капитала». Такие траты за квартал выросли ли на 1% год к году, а без учета аренды – сократились на 4%, отмечают аналитики.

Неясно, насколько устойчива такая динамика, опасаются аналитики инвестбанка. Кроме того, указывают они, при падении коммерческих, общехозяйственных и административных расходов без учета аренды и одновременном росте торговых площадей на 13% неясно, как это скажется на качестве услуг и обстановке в магазинах «Магнита».

Общее число сотрудников «Магнита» сократилось до 271 828 человек на начало апреля. На начало октября в компании работали 289 000 человек, на конец декабря - около 276 000 человек. По собственным данным, «Магнит» - крупнейший частный работодатель в России.

У конкурента тоже уходят клиенты

Накануне операционные результаты раскрыл основной конкурент «Магнита» - лидер рынка X5 Retail Group. Выручка группы, управляющей «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», увеличилась на 20,2% до 350, 3 млрд руб. Но рост оборота X5 замедляется с конца прошлого года: в октябре-декабре 2017 г. он был 23,4%. Причина - замедление динамики в «Пятерочках», основном источнике доходов компании. Выручка в сопоставимых магазинах у дома упала на 0,8% из-за сокращения числа покупок на 2,2%. Х5 среди внешних факторов, которые влияли на нее в начале года, назвала низкую инфляцию, невысокий рост рынка, холода в феврале и наметившуюся миграцию покупателей из магазинов у дома в более дорогие форматы, включая супермаркеты.

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