«Магнит» поддерживает рентабельность за счет сокращения сотрудников

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Однако из большинства магазинов «Магнита» продолжается отток покупателей. Выручка точек, проработавших не меньше года, сократилась за отчетный квартал на 3,65% из-за падения числа покупок на 3,64%. Впрочем, по сравнению с концом 2017 г. отток покупателей немного замедлился: в IV квартале 2017 г. трафик ритейлера сократился на 4,2%.
Основную выручку «Магниту» приносят одноименные магазины у дома, их сопоставимая выручка за квартал упала на 3,7%.
EBITDA «Магнита» сократилась на 2,4% до 20,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 7,1% против 7,9% годом ранее. Консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал снижение до 6,9%. Валовая рентабельность снизилась до 24,9% с 26,2% год назад. Рынок предполагал показатель на уровне 25,1%.
Почему прибыль упала не так сильно
Прибыльность «Магнита» в начале года оказалась немного выше прогнозов из-за существенного сокращения доли коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (SG&A) в выручке, полагают аналитики «Ренессанс капитала». Такие траты за квартал выросли ли на 1% год к году, а без учета аренды – сократились на 4%, отмечают аналитики.
Неясно, насколько устойчива такая динамика, опасаются аналитики инвестбанка. Кроме того, указывают они, при падении коммерческих, общехозяйственных и административных расходов без учета аренды и одновременном росте торговых площадей на 13% неясно, как это скажется на качестве услуг и обстановке в магазинах «Магнита».
Общее число сотрудников «Магнита» сократилось до 271 828 человек на начало апреля. На начало октября в компании работали 289 000 человек, на конец декабря - около 276 000 человек. По собственным данным, «Магнит» - крупнейший частный работодатель в России.
Накануне операционные результаты раскрыл основной конкурент «Магнита» - лидер рынка X5 Retail Group. Выручка группы, управляющей «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», увеличилась на 20,2% до 350, 3 млрд руб. Но рост оборота X5 замедляется с конца прошлого года: в октябре-декабре 2017 г. он был 23,4%. Причина - замедление динамики в «Пятерочках», основном источнике доходов компании. Выручка в сопоставимых магазинах у дома упала на 0,8% из-за сокращения числа покупок на 2,2%. Х5 среди внешних факторов, которые влияли на нее в начале года, назвала низкую инфляцию, невысокий рост рынка, холода в феврале и наметившуюся миграцию покупателей из магазинов у дома в более дорогие форматы, включая супермаркеты.
Как предприниматели покидают основанные ими компании
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий продает более 29% сети банку ВТБ, соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Сумма сделки составит 138 млрд руб. При этом Галицкий останется миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3%
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Tatan Syuflana / AP
В 2014 г. основатель социальной сети «В контакте» Павел Дуров продал 12% компании гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину и уехал из России. Продаже предшествовал длительный внутрикорпоративный конфликт. Таврин перепродал этот пакет Mail.ru Group, которая смогла консолидировать соцсеть осенью 2014 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Основатель сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» Игорь Яковлев окончательно вышел из бизнеса сети в августе 2011 г., продав чешской группе PPF 50% минус 1 акция (и вдобавок еще несколько девелоперских проектов). Через пять лет сеть купила группа «Сафмар» Михаила Гуцериева
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Сергей Николаев / Ведомости
Некогда крупнейший продавец бытовой техники и электроники в России - компания «Техносила», созданная в 1993 г. братьями Вячеславом (на фото) и Виктором Зайцевыми, в 2010 г. перешла к «МДМ банку» и частично к компаниям Михаила Кокорича. В 2016 г. группа «Бин» (прежнее название «Сафмара») купила «МДМ банк», вместе с которым сменился собственник и у «Техносилы». В 2017 г. стало известно, что «Техносила» будет интегрирована с «Эльдорадо»
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Екатерина Ширинкина для Ведомостей
В конце 2017 г. основные владельцы другой сети электроники, «М.видео», – ее основатель и президент Александр Тынкован, Павел Бреев и Михаил Тынкован – договорились продать свои доли в ритейлере группе «Сафмар» Михаила Гуцериева. Таким образом, «Сафмару» достались три крупнейшие сети бытовой техники и электроники в России
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Владимир Баранов / Ведомости
В 2008 г. основатели «Евросети» Евгений Чичваркин (на фото) и Тимур Артемьев спешно продали компанию Александру Мамуту, после чего уехали из России. Через месяц 49,9% «Евросети» были проданы «Вымпелкому», а в 2012 и 2014 гг. оставшийся пакет частями докупил «Мегафон». В 2017 г. компания договорилась о консолидации 100% доли Veon (название «Вымпелкома» после ребрендинга)
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Сергей Портер / Ведомости
В 2014 г. основатель сети «Связной» Максим Ноготков продал компанию кредиторам - группе «Онэксим» и НПФ «Благосостояние». После чего права требования по просроченному кредиту на сумму около $120 млн, который Ноготков брал на развитие группы, приобрел предприниматель Олег Малис. Сейчас рассматривается возможное слияние «Евросети» со «Связным», в таком случае компания перейдет к «Мегафону»
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forbes.ru
В 2006 г. «Альфа-групп» получила контроль над «Пятерочкой», основанной Андреем Рогачевым (на фото), Александром Гирдой, Игорем Видяевым и Татьяной Франус. «Альфа» объединила сеть с собственным «Перекрестком», образовав Х5 Retail Group. Через два года Х5 приобрела основанную Рогачевым сеть гипермаркетов «Карусель». Основатели «Пятерочки» получили 21,2% в объединенной компании, а затем продали свои пакеты. Осенью 2012 г. Рогачев запустил в Петербурге розничную сеть «Верный»
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Сергей Николаев / Ведомости
В 2010 г. Х5 Retail Group приобрела розничную сеть «Копейка» у Сергея Ломакина, Александра Самонова (на фото) и Артема Хачатряна. Позже магазины были переформатированы в дискаунтеры «Пятерочка» и сеть небольших магазинов у дома «Перекресток-экспресс». Хачатрян и Ломакин основали сеть магазинов фиксированных цен Fix Price, из которой вышли в 2016 г., и сеть по продаже обуви «Центробувь». В этом же году Ломакин был объявлен в федеральный розыск из-за дела о мошенничестве с кредитными средствами сети
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Сергей Портер, Сергей Николаев / Ведомости
В 2011 г. основатели производителя напитков «Вимм-билль-данн» Сергей Пластинин, Михаил Дубинин (на фото), Гаврил Юшваев и Давид Якобашвили продали компанию PepsiCo. ВБД известен своими брендами пакетированных соков – J7, молочными продуктами «Домик в деревне», йогуртами «Чудо» и детским питанием «Агуша»
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Андрей Махонин, Евгений Стецко / Ведомости
В 2014 г. основатели «Аптечной сети 36,6» Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев продали свою долю структурам совладельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева