Как сделка с ВТБ повлияет на работу «Магнита»

Аналитики оценили перспективы развития компании с новым главным акционером Максим Стулов / Ведомости

Юрий Соловьев, первый заместитель президента ВТБ

«В «Магните» необходимо перевести некую переориентацию с предпринимательского подхода на более современную, четко мотивированную команду менеджмента, немного поменять организационную структуру... Мы точечно укрепим менеджмент».

Ульяна Ленвальская, аналитик UBS

«Сделка увеличивает операционные риски для «Магнита». Компания всегда рассматривалась инвесторами как «шоу одного человека», поэтому изменение акционерного капитала и менеджмента, скорее всего, будет восприниматься как явный негатив. На наш взгляд, сделка между ВТБ и Галицким делает более вероятной дальнейшую консолидацию в секторе продовольственного ритейла.

«Магнит» является потребительской компанией и зависит от поведения потребителей. Менеджмент компании может столкнуться с проблемами из-за возможного повышения социальных налогов в России и роста расходов на топливо. В небольших городах «Магнит» конкурирует в основном с представителями неорганизованной розничной торговли, которые, как правило, работают в серой зоне, что повышает их конкурентоспособность».

Алексей Андреев, управляющий партнер Depot WPF

«Потребителя абсолютно устраивает бренд «Магнит», а его позиционирование клиентов не раздражало. Дизайн и оформление покупателям были не очень важны, поскольку они больше смотрели на цену. У ВТБ очень рациональный маркетинг, поэтому, чтобы не потерять репутацию и клиентов, они вряд ли будут сильно менять бренд».

Наталья Колупаева, старший аналитик Райффайзенбанка

«Магниту» нужно сохранить те конкурентные преимущества, которые уже есть - высокий уровень операционной эффективности, низкие издержки, и понять, как преобразованиями не разрушить это конкурентное преимущество, а дополнить его. В среднесрочной перспективе сделка может придать новый импульс развития «Магниту». Компания может начать проводить более агрессивные сделки слияния и поглощения, что может привести к повышению ее долговой нагрузки».

Константин Белов, аналитик «Уралсиба»

«В первую очередь «Магниту» нужно решить, как развиваться дальше: будет ли это рост числа магазинов и скупка других игроков на рынке или рост будет менее быстрым, с оглядкой на рентабельность продаж. Также «Магниту» нужно поставить конкретные цели и идти к ним. Например, у Х5 цель – занять определенную долю рынка и увеличить количество магазинов. Но конкуренция на рынке ритейла продолжит расти, поскольку игрокам придется наращивать сети и снижать цены, чтобы удержать клиентов».

Егор Метелкин, партнер Deloitte

«Возможно, «Магнит» будет плотнее работать с государством, об этом говорит намерение компании работать с «Почтой России».

Виктор Дима, аналитик «Атона»

«Менеджмент «Магнита» избегал крупных поглощений, делая ставку на органическое развитие компании. Такая стратегия обеспечивала устойчивый рост и предсказуемость прибыли. Однако новый акционер, ВТБ, обладает большим опытом как раз в M&A сделках, возможностей для которых на нынешнем этапе развития ритейла в России все больше».

Дмитрий Востриков, исполнительный директор «Руспродсоюза»

«С точки зрения поставщиков, какую бы стратегию для себя ни выбрало новое руководство "Магнита", главное, чтобы она соответствовала добросовестным правилам игры на рынке. «Магнит» очень грамотно умеет работать с регионами, в том числе с местными брендами. Формирование ассортимента всегда учитывало и включало товары, к которым привыкли покупатели в регионах, и именно это способствовало успешной экспансии сети на протяжении многих лет. Позитивно сказались бы информационная открытость в формировании ассортимента и более плотное взаимодействие с поставщиками».

Как предприниматели покидают основанные ими компании