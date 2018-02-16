ВТБ станет крупнейшим акционером «Магнита»

Галицкий остается миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3% Евгений Разумный / Ведомости

ВТБ приобретет более 29% ритейлера «Магнит» у его основного акционера Сергея Галицкого, у которого останется около 3% акций, соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Сумма сделки составит 138 млрд руб. По словам президента ВТБ Андрея Костина, это одно из крупнейших слияний и поглощений в этом году.

Галицкий остается миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3%. Он отметил, что возглавлял компанию 25 лет, но «надо что-то изменить в своей жизни». Решение о продаже доли в «Магните» он назвал непростым, но, по его словам, у него и других акционеров разные взгляды на развитие компании. Продажа акций ВТБ является лучшим решением, поскольку у банка большие амбиции, подчеркнул Галицкий.

Один из основателей «Магнита» Галицкий основал «Магнит» вместе с Владимиром Гордейчуком в 1990-е гг. и с тех пор оставался его руководителем и основным акционером. В 2015 г. Галицкий заявил инвесторам: «Компания длительное время сильно зависела от меня и от моего партнера [Владимира Гордейчука]. И я сейчас вижу, что команда без нас спокойно может развивать этот бизнес <...> Они в состоянии дать нам возможность заболеть или пойти в отпуск». А в начале 2016 г. Галицкий предупредил инвесторов, что планирует в ближайшие годы продавать около 1-1,5% компании в год, чтобы финансировать личные проекты.

По его словам, параметры сделки не предусматривают опциона на обратный выкуп. «Даже если бы такие условия были, я был бы против этого. Уходя - уходи», - сказал Галицкий. «Дальше "Магнит" пойдет без меня», - заключил бизнесмен.

Сегодня совет директоров «Магнита» утвердит смену гендиректора ритейлера, новым руководителем будет назначен действующий финансовый директор компании - Хачатур Помбухчан.

Сделка должна быть утверждена Федеральной антимонопольной службой.

«Магнит» резко сбавил темпы роста выручки в последние два года после того, как у его основной покупательской аудитории упали располагаемые доходы, а основной конкурент X5 Retail Group провел обновление магазинов и восстановил рост продаж. В результате «Магнит» уступил конкуренту завоеванное несколько лет назад первое место по выручке.

За 2017 г. рост выручки «Магнита» не дотянул до прогнозов менеджмента компании. Продажи выросли лишь на 6,4% до 1,14 трлн руб. против ожидаемых 8–10%. Выручка Х5 увеличилась на 25,5%. В текущем году «Магнит» не ждет заметного ускорения роста: компания ориентируется на рост выручки на 7–9% за полный год.

На этой неделе «Магнит» перестал быть и самым дорогим российским ритейлером: 13 февраля X5 обогнала по капитализации «Магнит» на Лондонской бирже.

В пятницу Галицкий рассказал, что дальше будет жить в Краснодаре и заниматься детско-юношеским футболом. Бизнесмен владеет футбольным клубом «Краснодар».

Как выглядит «Зарядье» от Галицкого

Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил журналистам, что рассчитывает на рост капитализации «Магнита». ВТБ хорошо знаком с бизнесом «Магнита». Алексей Махнев из «ВТБ капитала» в качестве независимого директора несколько лет был в числе совета директоров. А сам Галицкий с 2015 г. - член наблюдательного совета ВТБ.

«В "Магните" необходимо провести некую переориентацию с предпринимательского подхода на более современную, четко мотивированную команду менеджмента, немного поменять организационную структуру <...> Мы точечно укрепим менеджмент», - заявил первый заместитель президента ВТБ Юрий Соловьев.

После открытия торгов на Московской бирже к 10:15 цена акций «Магнита» уменьшилась на 4,23% к закрытию предыдущей сессии, до 4645 руб. за бумагу. Акции ВТБ подорожали на 0,61% до 0,048 руб. Стоимость акций «Магнита» находится на минимальных значениях с конца 2012 г. С сентября 2017 г. акции ритейлера подешевели на 43%.

Отдельно «Магнит» сообщил, что компания хочет изучить возможность запуска плана по выкупу собственных акций в 2018 г. «Часть акций, которые могут быть выкуплены, могут быть использованы для программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента», - сказано в сообщении ритейлера.

Аналитики инвесткомпании «Атон» отметили, что новость о сделке Галицкого и ВТБ неожиданна: «Новость негативна с точки зрения восприятия, на наш взгляд, поскольку она создает неопределенность в отношении стратегического направления движения компании и операционной динамики в краткосрочной перспективе».