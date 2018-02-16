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ВТБ станет крупнейшим акционером «Магнита»

Госбанк купит у Сергея Галицкого 29% акций ритейлера за 138 млрд рублей
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ВТБ приобретет более 29% ритейлера «Магнит» у его основного акционера Сергея Галицкого, у которого останется около 3% акций, соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Сумма сделки составит 138 млрд руб. По словам президента ВТБ Андрея Костина, это одно из крупнейших слияний и поглощений в этом году.

Галицкий остается миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3%. Он отметил, что возглавлял компанию 25 лет, но «надо что-то изменить в своей жизни». Решение о продаже доли в «Магните» он назвал непростым, но, по его словам, у него и других акционеров разные взгляды на развитие компании. Продажа акций ВТБ является лучшим решением, поскольку у банка большие амбиции, подчеркнул Галицкий.

Один из основателей «Магнита»

Галицкий основал «Магнит» вместе с Владимиром Гордейчуком в 1990-е гг. и с тех пор оставался его руководителем и основным акционером. В 2015 г. Галицкий заявил инвесторам: «Компания длительное время сильно зависела от меня и от моего партнера [Владимира Гордейчука]. И я сейчас вижу, что команда без нас спокойно может развивать этот бизнес <...> Они в состоянии дать нам возможность заболеть или пойти в отпуск». А в начале 2016 г. Галицкий предупредил инвесторов, что планирует в ближайшие годы продавать около 1-1,5% компании в год, чтобы финансировать личные проекты.

По его словам, параметры сделки не предусматривают опциона на обратный выкуп. «Даже если бы такие условия были, я был бы против этого. Уходя - уходи», - сказал Галицкий. «Дальше "Магнит" пойдет без меня», - заключил бизнесмен.

Сегодня совет директоров «Магнита» утвердит смену гендиректора ритейлера, новым руководителем будет назначен действующий финансовый директор компании - Хачатур Помбухчан.

Сделка должна быть утверждена Федеральной антимонопольной службой.

«Магнит» резко сбавил темпы роста выручки в последние два года после того, как у его основной покупательской аудитории упали располагаемые доходы, а основной конкурент X5 Retail Group провел обновление магазинов и восстановил рост продаж. В результате «Магнит» уступил конкуренту завоеванное несколько лет назад первое место по выручке.

За 2017 г. рост выручки «Магнита» не дотянул до прогнозов менеджмента компании. Продажи выросли лишь на 6,4% до 1,14 трлн руб. против ожидаемых 8–10%. Выручка Х5 увеличилась на 25,5%. В текущем году «Магнит» не ждет заметного ускорения роста: компания ориентируется на рост выручки на 7–9% за полный год.

На этой неделе «Магнит» перестал быть и самым дорогим российским ритейлером: 13 февраля X5 обогнала по капитализации «Магнит» на Лондонской бирже.

В пятницу Галицкий рассказал, что дальше будет жить в Краснодаре и заниматься детско-юношеским футболом. Бизнесмен владеет футбольным клубом «Краснодар».

Как выглядит «Зарядье» от Галицкого

Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил журналистам, что рассчитывает на рост капитализации «Магнита». ВТБ хорошо знаком с бизнесом «Магнита». Алексей Махнев из «ВТБ капитала» в качестве независимого директора несколько лет был в числе совета директоров. А сам Галицкий с 2015 г. - член наблюдательного совета ВТБ.

«В "Магните" необходимо провести некую переориентацию с предпринимательского подхода на более современную, четко мотивированную команду менеджмента, немного поменять организационную структуру <...> Мы точечно укрепим менеджмент», - заявил первый заместитель президента ВТБ Юрий Соловьев.

После открытия торгов на Московской бирже к 10:15 цена акций «Магнита» уменьшилась на 4,23% к закрытию предыдущей сессии, до 4645 руб. за бумагу. Акции ВТБ подорожали на 0,61% до 0,048 руб. Стоимость акций «Магнита» находится на минимальных значениях с конца 2012 г. С сентября 2017 г. акции ритейлера подешевели на 43%.

Отдельно «Магнит» сообщил, что компания хочет изучить возможность запуска плана по выкупу собственных акций в 2018 г. «Часть акций, которые могут быть выкуплены, могут быть использованы для программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента», - сказано в сообщении ритейлера.

Аналитики инвесткомпании «Атон» отметили, что новость о сделке Галицкого и ВТБ неожиданна: «Новость негативна с точки зрения восприятия, на наш взгляд, поскольку она создает неопределенность в отношении стратегического направления движения компании и операционной динамики в краткосрочной перспективе».

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Комментарии  ()
bogdanov7080
08:24 16.02.2018
Какая жесть(((((( Какая долбанная жесть. Теперь госкомпании еще начинают отжимать киоски розничной торговли. Кто то должен остановить этот беспредел или все рухнет. Не может государство заниматься торговлей вяленой рыбой! Это уже проходили в 1988. Сумасшедшие
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