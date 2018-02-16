Prosperity Capital назвал сделку ВТБ и «Магнита» плевком в лицо инвесторам

Это абсолютно безобразно и худшее поведение со стороны государственного банка, считает директор Prosperity Capital Management Максим Стулов / Ведомости

С точки зрения корпоративного управления покупка банком ВТБ 29,1% в ритейлере «Магнит» «структурирована безобразно», заявил «Ведомостям» директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.

По его словам, по сути, ВТБ приобретает контроль. Закон требует при покупке более 30% акций компании делать предложение о выкупе бумаг миноритариям. «Они же специально купили чуть меньше, чтобы его не делать. Это абсолютно безобразно и худшее поведение со стороны государственного банка, - заявил Кривошапко. - Это говорит о том, что он плевать хотел на рынок и на миноритариев, это плевок в лицо всем инвесторам. Это неприемлемо, и это, думаю, им еще аукнется».

Prosperity - миноритарный инвестор «Магнита», пояснил Кривошапко «Ведомостям». «У нас очень небольшая доля, но мы добивались равного отношения ко всем инвесторам и в гораздо более маленьких компаниях. А здесь речь идет о двух столпах российского фондового рынка», - добавил инвестор.

Prosperity Capital Management Prosperity Capital Management называет себя «одним из крупнейших фондов инвестиций в российские активы в мире». Под его управлением - активы на сумму около $4,3 млрд. Фонд активно участвует в корпоративных спорах. Среди них - спор с «Энел Россия». Prosperity владеет 10% «Энел Россия» и требует от итальянской Enel возместить убытки от покупки турбин, которые простаивают на складе. Ранее в этом году структуры Prosperity потребовали в суде от Олега Дерипаски возместить 11,5 млрд руб. убытков, которые, по их мнению, были нанесены компании ГАЗ. В 2008-2014 гг. структуры фонда судились с ТНК-ВР, требуя взыскать 9,98 млрд руб. убытков от вложений в Саратовский НПЗ. Суды не поддержали инвестора.

Пока, по словам Кривошапко, фонд изучает, как ему поступать в дальнейшем в связи со сделкой ВТБ и ритейлера.

В пятницу на инвестфоруме в Сочи стало известно, что ВТБ приобретает более 29% ритейлера «Магнит» у его основного акционера Сергея Галицкого. Сумма сделки составит 138 млрд руб. В результате ВТБ станет крупнейшим акционером «Магнита», у Галицкого останется около 3% акций.

Галицкий отметил, что решение продать большую часть доли в «Магните» далось ему непросто. По его словам, у него и других акционеров разные взгляды на развитие компании, и продажа акций ВТБ является лучшим решением, поскольку у банка большие амбиции.

Бизнесмен также покинет пост гендиректора «Магнита». В пятницу совет директоров утвердит смену гендиректора ритейлера, новым руководителем будет назначен действующий финансовый директор компании Хачатур Помбухчан.

Галицкий напомнил, что возглавлял компанию 25 лет, и добавил, что «надо что-то изменить в своей жизни». Возможность обратного выкупа акций Галицкий исключил: «Даже если бы такие условия были, я был бы против этого. Уходя - уходи», - сказал он.

Как выглядит «Зарядье» от Галицкого