X5 Retail Group обошла «Магнит» по капитализации

Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейший ритейлер России – X5 стала самой дорогой продовольственной компанией страны: она обогнала по капитализации «Магнит». На закрытие торгов на Лондонской бирже 13 февраля капитализация X5 Retail Group на $140 млн превысила стоимость основного конкурента – «Магнита»: $10,05 млрд против $9,91 млрд.

Возвращение лидерства – основная задача менеджмента Х5 до конца 2019 г. В год достижения цели группа готова потратить на выплаты руководителям до 12% EBITDA. С IV квартала 2016 г. X5 вернула себе лидерство по обороту, а теперь – по капитализации.

Последние почти семь лет – с февраля 2011 г. – «Магнит» был самым дорогим российским ритейлером. X5 покинул главный исполнительный директор Лев Хасис, и в компании начала часто меняться команда. По итогам 2012 г. X5 уступила лидерство «Магниту» и по выручке.

Уступив конкуренту, Х5 сменила руководителя: главным исполнительным директором группы стал Стефан Дюшарм. Его стратегия принесла результаты, признает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: группа децентрализовала управление, сменила команду. В Х5 пришли топ-менеджеры, не работавшие в рознице. Например, руководителем «Пятерочки» стала Ольга Наумова, работавшая в металлургии и нефтесервисной отрасли.

Сильное слияние на рост котировок X5 оказала новость о листинге ее бумаг на Московской бирже и включении их в котировальный список первого уровня, считает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева. С 2005 г. депозитарные расписки (GDR) X5 торговались только в Лондоне.

Скоро расписки X5 могут войти в расчет индекса MSCI Russia, продолжает Колупаева. Это побудит многих включить их в свои портфели. «Магнит» и Х5 теперь будут конкурировать на российском рынке ритейла не только за покупателя, но и за инвесторов, резюмирует она.

Котировки «Магнита» быстро падают с конца января – результаты 2017 г. разочаровали инвесторов. Выручка компании выросла всего на 6,4% до 1,14 трлн руб. – намного ниже прогноза менеджмента. Осенью после публикации слабых результатов III квартала «Магнит» снизил прогноз годового роста с 9–11 до 8–10%. Выручка X5, в свою очередь, за год увеличилась на 25,5%, что позволило компании с оборотом 1,29 трлн руб. и по итогам года стать № 1 в российской рознице.

Х5 четко понимает покупателей, отмечает Бурмистров: «Магнит» до сих пор считает, что им важна цена, а на самом деле – качественная потребительская корзина, скидку же делают все. На рынке остаются опасения, пройдено ли уже дно, замечает Колупаева, если ритейлер сможет остановить падение валовой маржи и трафика, инвесторы вернут его бумаги в портфели: «Рынок ждет правильных решений от менеджмента «Магнита».

Представитель X5 от комментариев отказался, «Магнита» – на запрос не ответил.