«Лента» и X5 воспользовались слабостью «Магнита»

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В 2017 г. выручка Х5 Retail Group поднялась на 25,5% до 1,29 трлн руб., «Ленты» – на 19% до 365,2 млрд руб.

Крупнейшие российские продовольственные ритейлеры отчитались о продажах за прошлый год. Самыми быстрорастущими стали лидер рынка – X5 Retail Group, а также вошедшая в топ-3 российских ритейлеров (без учета французского «Ашана») «Лента». В 2017 г. выручка Х5 Retail Group поднялась на 25,5% до 1,29 трлн руб., «Ленты» – на 19% до 365,2 млрд руб. Но под конец года темпы роста у «Ленты» даже оказались чуть выше – 23,39% за IV квартал против 23,37% у Х5 Retail Group.

Бывший лидер рынка – «Магнит» отчитался о росте выручки за 2017 г. всего на 6,4% до 1,14 трлн руб., что намного ниже прогноза менеджмента компании. Осенью 2017 г., после публикации слабых результатов III квартала, компания снижала прогноз годового роста до 8–10% против первоначальных 9–11%.

Аналитики ждали ускорения оборота «Магнита» в конце года. «Мы ждем ускорения роста продаж по сравнению с III кварталом благодаря в основном эффекту низкой базы, а также новым магазинам и тому, что меньше точек будут закрыты для редизайна», - писали аналитики «Ренессанс капитала». На это же рассчитывали и другие аналитики: консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал рост выручки в последнем квартале до 10,8%. Но этого не произошло, наоборот, выручка продолжала снижаться – до 6,2% против 6,5% в III квартале.

Почему «Магнит» плохо притягивает покупателей

Основная причина плохих показателей – снижение сопоставимых продаж, т. е. показателей зрелых, проработавших более года магазинов. За год по всей группе этот показатель упал на 3,37%. Основной для оборота компании формат – магазины у дома «Магнит». В них сопоставимые продажи сократились за год на 1,42% из-за оттока покупателей (-2,63%). В итоге за год чистая прибыль «Магнита» рухнула на 34,7% до 35,53 млрд руб. Рентабельность EBITDA сократилась с 10 до 8%.

Но самый неприятный сюрприз – это снижение темпа роста выручки в IV квартале, отмечают аналитики «Атона». Они связывают это с несколькими факторами, в том числе с замедлением продовольственной инфляции, небольшим количеством прошедших редизайн магазинов «Магнита», сохраняющимся желанием покупателей экономить, высокой долей продаж по промоакциям (то есть со скидками) и сильной конкуренцией.

Лидер уходит в отрыв

Главный конкурент «Магнита» – управляющая «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями» X5 Retail Group. По продаже продуктов питания она обогнала «Магнит» еще в 2016 г. (не учитывая оборота магазинов бытовой химии и косметики «Магнита). В 2017 г. X5 обогнала «Магнит» и по обороту в целом.

«В среднем сектор продуктовой розницы пока находится не в лучшей форме, X5 как наиболее эффективный ритейлер использует все возможности для увеличения своей рыночной доли за счет конкурентов», - отмечали аналитики «БКС глобал маркетс» . Ритейлер добился высоких темпов открытия новых магазинов, поддерживая при этом устойчивые сопоставимые показатели, такие как выручка, средний чек и трафик, поясняли они.

«Лента» набрала скорость

Еще одна перестановка среди топ-5 ритейлеров России по итогам года – «Лента» стала третьим по обороту российским продавцом, оттеснив «Дикси» (без учета французского «Ашана», который в 2016 г. был третьим на рынке в целом). «Дикси» никак не удается восстановить рост после смены руководства и пересмотра ассортимента. Выручка сети упала на 9% до 282 млрд руб.

По росту выручки в IV квартале «Лента» даже немного опередила X5, став в октябре - декабре самым быстрорастущим продуктовым ритейлером России, обращают внимание аналитики «Сбербанка CIB». При этом сопоставимые продажи «Ленты» увеличились на 5,2% за квартал, средний чек – на 4,6%. Это, отмечают аналитики, говорит об ускорении роста по сравнению с осенью, тогда как в «Пятерочке» рост среднего чека замедлился.

Аналогичные наблюдения и у Константина Белова из «Уралсиба»: «Операционные показатели «Ленты» за IV квартал подтверждают, что компания, как и Х5, продолжает увеличивать долю на рынке. При этом, в отличие от Х5, рост продаж «Ленты» ускорялся в последних кварталах».

«Лента» уже бывала самым быстрорастущим продовольственным ритейлером в России, но затем сбавила темпы. Сказались покупка петербургских магазинов Kesko в конце 2016 г., которые начали оттягивать на себя поток клиентов, экономия потребителей, ужесточение конкуренции и низкая инфляция. Как говорил «Ведомостям» источник, близкий к «Ленте», замедление роста оказалось неожиданным и вызвало даже растерянность у менеджмента. Но затем компании удалось восстановить темпы. «Покупатели позитивно реагировали на предпринимаемые нами изменения в предложении, ассортименте, маркетинге и коммуникациях», - говорил ранее на этой неделе гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг.

«Теперь «Лента» - наш фаворит в сегменте розничных сетей», – пишут аналитики «Сбербанка CIB».

Рынок рассчитывал на сильные результаты «Ленты» - с начала года ее капитализация выросла более чем на 20%, тогда как расписки «Магнита» в Лондоне упали примерно на 12%, X5 – подросли на 3%.