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Наталья Ищенко|Анастасия Иванова
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4488 от 17.01.2018 под заголовком: Праздник экономии

Россияне перед Новым годом не порадовали продавцов

Праздничная расточительность не добралась до докризисной

Повседневные траты россиян перед 2018 г. выросли всего на 2,1% по сравнению с кануном 2017 г., таковы данные скан-панели домохозяйств «Ромира». В этой панели 11 000 домохозяйств в 180 городах России с населением более 10 000 человек, они сканируют штрихкоды всех купленных товаров.

Очищенные от инфляции расходы декабря остались теми же, что и в 2016 г., и ниже, чем во все предыдущие годы, пишет «Ромир», а в ключевых регионах стагнировали или снизились по сравнению с 2016 г. На Северо-Западе расходы снизились на 3,7%, на Урале – на 5,4%, в Сибири не изменились, в Центральном федеральном округе – незначительно, на 0,4%, выросли, в Москве сократились на 2,7%, в Петербурге – на 3%.

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