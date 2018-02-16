Аналитики о покупке ВТБ доли в «Магните»: у госбанка повышенный аппетит к риску

Президент ВТБ Андрей Костин Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС

Михаил Ганелин, аналитик «Атона»

«ВТБ покупает актив почти на дне: бумаги «Магнита» подешевели на 43% с сентября 2017 г. Но с точки зрения операционной деятельности с ритейлером все неплохо. Поэтому для ВТБ эта сделка выглядит интересно, для госбанка это портфельная инвестиция. При этом между «Магнитом» и ВТБ есть условная синергия. У госбанка появится возможность продвигать свои услуги в магазинах в регионах - как минимум, поставить свои банкоматы. Кроме того, есть перспективы по оптимизации дистрибуторских центров «Магнита», ВТБ, Почты России и Почта-банка».

Юрий Беликов, главный методолог «Эксперт РА»

«Магнит» для ВТБ - непрофильный актив. Но с учетом небольшого капитала ритейлеры по отношению к капиталу ВТБ, его покупка не создает никакого риска неисполнения регулятивных требований. Это такой позволительный непрофильный актив, который приносит прибыль и хорошо окупается».

Ольга Найденова, аналитик БКС

«Бумаги «Магнита» существенно подешевели за последнее время. Судя по всему, ритейлеру требуются изменения в стратегическом управлении, и, вероятно, ВТБ рассчитывает, что он сумеет найти способы развития этого актива».

Александр Данилов, аналитик Fitch

«Такая сделка говорит о повышенном аппетите к риску у ВТБ. Банк и раньше покупал крупные небанковские активы - например, доли в мобильном операторе Tele2, девелопере «Система-галс», аэропорте «Пулково», ритейлере «Лента». Потом он частично выходил из этих инвестиций. Видимо, будет попытка сделать что-то большее на базе существующего «Магнита», чтобы в будущем перепродать его с прибылью. Получится или нет - большой вопрос, поскольку этот рынок очень конкурентный».

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс»

«Группа ВТБ, на мой взгляд, увидела хорошую возможность дешево купить крупный пакет одной из ведущих розничных сетей. Какие рычаги для этого использовались и почему в результате стороны договорились о такой цене, по всей видимости, останется секретом. Основателю «Магнита» удалось неплохо заработать: он продал акции по цене, в 15 раз превышающей чистую прибыль, которая приходится на этот пакет. Стоит учесть, что, по прогнозам самого «Магнита», в дальнейшем темпы роста сети заметно замедлятся, а объем требуемых инвестиций в развитие, вероятно, будет расти. Я полагаю, у ВТБ нет цели держать эти бумаги долго или самостоятельно инвестировать в развитие сети, тем более что объем инвестиций на текущий год оценивается в 55 млрд руб. Это хорошая портфельная инвестиция, она будет реализована, как только прибыль от вложения достигнет 30-50% или более. Покупателями, на мой взгляд, могут стать фонды или ритейлеры из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока».

Илья Жарский, управляющий партнер экспертной группы Veta

Есть основания полагать, что ВТБ приобрел непрофильный для него актив в интересах государства. Для ВТБ «Магнит» в качестве объекта инвестиций не представляет никакого интереса как минимум с учетом откровенно плохих показателей деятельности в 2016 и 2017 гг. По итогам 2017 г. «Магнит» продемонстрировал слабый рост выручки (в пределах 6,4%), при том что ближайший конкурент X5 улучшил результаты 2016 г. на 25%. Чистая прибыль «Магнита» сократилась на 34,7%, за шесть месяцев акции компании потеряли более половины своей стоимости, при этом отказ от выплаты дивидендов и новости о продаже бизнеса ВТБ без выставления оферты миноритариям (на что формально участники сделки имели право, поскольку объектом выступила доля менее 30%) лишь усугубили ситуацию: только за первую половину дня пятницы капитализация «Магнита» в результате распродажи упала на 24 млрд руб. Вряд ли в ВТБ не предполагали таких последствий. На мой взгляд, поведение нового акционера свидетельствует о том, что по большому счету уже не столь важно, что будет происходить с финансовыми показателями ритейлера и его бумагами, поскольку в перспективе его ждут коренные изменения и, возможно, отказ от текущей модели бизнеса классического продуктового ритейла. Можно предположить, что покупка совершена в интересах государства с целью создания государственной сети продуктового ритейла. «Магнит» для этого подходит как нельзя лучше - большая федеральная сеть, представленная в большинстве регионов, активно осваивающая небольшие населенные пункты. С помощью создания такой сети, де-юре принадлежащей госбанку, а де-факто контролируемой государством, у последнего появляется уникальный рычаг управления потребительским рынком.

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