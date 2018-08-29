«Шереметьево» хочет получить наивысший рейтинг по качеству сервиса

В мире сейчас всего девять аэропортов, имеющих пять звезд от агентства Skytrax, и лишь один в Европе

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В октябре британское агентство Skytrax проведет рейтингование аэропорта «Шереметьево» Максим Стулов / Ведомости

В октябре британское агентство Skytrax проведет рейтингование аэропорта «Шереметьево», аэропорт выполняет рекомендации агентства для присвоения наивысшего рейтинга – пяти звезд. Инвестиции в выполнение рекомендаций составят около 500 млн руб., рассказал «Ведомостям» первый заместитель гендиректора «Шереметьево» Андрей Никулин.

Skytrax оценивает уровень сервиса авиакомпаний и аэропортов. Наивысший рейтинг – у девяти аэропортов, восемь из них азиатские (в том числе аэропорт Баку) и только один европейский – аэропорт Мюнхена. До сих пор ни один московский аэропорт в Skytrax не рейтинговался.