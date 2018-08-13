Бизнес / Транспорт

Новый терминал «Шереметьево» свяжут с Москвой за 12 млрд рублей

Это будет ответвление от нынешнего пути «Аэроэкспресса»
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В начале августа министр транспорта Евгений Дитрих провел совещание, на котором было решено, каким образом новый терминал В «Шереметьево» (открыт в мае, пропускная способность – 20 млн пассажиров в год) будет связан с Москвой железнодорожным сообщением. От существующей ветки «Аэроэкспресса» между Белорусским вокзалом и терминалами D, E и F аэропорта (южная зона) будет построено ответвление в северную зону, рассказали «Ведомостям» два участника совещания. Ответвление будет строить РЖД, такой вариант поддержал участвовавший в совещании президент РЖД Олег Белозеров, добавил один из собеседников.

Существует и альтернативный вариант – построить в северную зону «Шереметьево» отдельную ветку от Савеловского вокзала. Решений по этому проекту нет, сроки его не определены, говорит участник совещания. По словам собеседника, он стоил бы свыше 50 млрд руб., тогда как ответвление от нынешнего пути – примерно12 млрд руб.: 10,3 млрд руб. – сама ветка длиной 3,8 км (большая часть будет двухпутной), 1,5 млрд руб. – железнодорожный терминал в северной зоне аэропорта. Эти данные со ссылкой на материалы РЖД подтвердил второй участник совещания.

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