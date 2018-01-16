Александр Пономаренко рассказывает, за счет чего «Шереметьево» за девять лет удвоит пассажиропоток и когда частные инвесторы смогут выкупить акции аэропорта у государства

Статья опубликована в № 4488 от 17.01.2018 под заголовком: Александр Пономаренко: Мы думаем о продаже 10% акций «Шереметьево»

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Совладелец, председатель совета директоров аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко Евгений Разумный / Ведомости

В первую рабочую неделю года председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко провел для «Ведомостей» экскурсию по новым объектам аэропорта: крупнейшему в России карго-комплексу, первому в мире тоннелю под аэродромом между северной и южной зонами и терминалу В.

Пономаренко почти не общается с журналистами, но сейчас ему есть что рассказать и показать: карго-комплекс запущен в конце декабря, он выполнен в корпоративных серо-оранжевых цветах, имеет уникальный для России уровень автоматизации 60%; по тоннелям уже курсируют поезда на канатной тяге, почти бесшумно разгоняясь до 60 км; в новеньком терминале идет внутренняя отделка и монтаж оборудования, его дизайн будет в стиле русского авангарда, во всю стену выполнен портрет Владимира Маяковского, другой фишкой будет огромный 3D-медиаэкран. На достройке объектов круглые сутки работают 10 000 человек, нас сопровождают топ-менеджеры и строители, но подробные пояснения по материалам, технологиям и поставщикам Пономаренко дает сам.

В 2010 г. он с партнерами – Александром Скоробогатько и Аркадием Ротенбергом – сенсационно продали более чем за $2 млрд контрольный пакет Новороссийского морского торгового порта (НМТП), сделка остается крупнейшей в транспортной отрасли России. В интервью «Ведомостям» Пономаренко рассказал, почему их главным проектом после этого стало «Шереметьево» и как будет развиваться аэропорт.

– В прошлом году «Шереметьево» неожиданно для всех достигло трафика в 40 млн пассажиров. Какой рост планируете в 2018 г.?

– Хотелось бы отметить в первую очередь 2017 год. Для нас это важный момент, потому что с пассажиропотоком в 40 млн мы преодолели серьезную веху в своем развитии и вошли в новую категорию – крупнейших аэропортов мира, по данным Международного совета аэропортов (Airports Council International).

АО «Международный аэропорт «Шереметьево» Крупнейший аэропорт России

Акционеры (данные на 1 июня 2017 г.): ООО «Шереметьево холдинг» (66%, принадлежит TPS Avia Holding Аркадия Ротенберга и траста семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько), Росимущество (30,43%), ПАО «Аэрофлот» (2,43%), ООО «ВЭБ капитал» (1,1%).

Финансовые показатели (МСФО, 2016 г.):

выручка – 27,4 млрд руб.,

чистая прибыль – 13,2 млрд руб.

Пассажиропоток (2017 г.) – 40,1 млн человек.



Основной рост обеспечила базовая авиакомпания «Аэрофлот». Мы также привлекли восемь новых авиакомпаний, для нас они знаковые, так как среди них китайские перевозчики, которые дадут существенный рост в будущем.

Следующий – 2018 год будет, безусловно, важным для нас. Мы построили и в марте должны будем запустить в коммерческую эксплуатацию терминал В на 20 млн человек и межтерминальный переход (пассажирский и багажный тоннели), который свяжет северную и южную зоны аэропорта. Эти масштабные инфраструктурные проекты дадут нам возможность дальнейшего увеличения пассажиропотока и позволят на самом высоком уровне принять гостей и болельщиков чемпионата мира по футболу. Согласно принятому бюджету на 2018 г. мы планируем обслужить 46 млн пассажиров, что на 14,6% больше показателя 2017 г. 10% из них даст рост базовой авиакомпании и других наших партнеров, остальное планируем за счет привлечения новых перевозчиков. Потому что новые мощности позволяют нам комфортно принять новые авиакомпании.

Дождались дивидендов

– Стратегия развития «Шереметьево» предусматривает рост трафика до 80 млн пассажиров к 2026 г. За счет чего будет двукратный рост за девять лет, ведь «Аэрофлот», который обеспечивает вам около 90% пассажиропотока, настолько не вырастет?

– Планируя развитие, мы сделали полноценную финансовую модель. И конечно, начинается она с пассажиропотока, затем только просчитывается CAPEX. Мы запросили планы развития всех наших авиакомпаний-партнеров. Оценили реалистичность этих планов – как они росли ранее, заложили ли получение новых самолетов, откуда у них ресурсы, куда собираются летать, какие новые направления развивать, реальность этих направлений. И отсюда делаем выводы. Предусмотрели также приход новых авиакомпаний.

Александр Пономаренко Cовладелец, председатель совета директоров аэропорта «Шереметьево» Родился в 1964 г. в г. Белогорске Крымской области. Окончил Симферопольский государственный университет им. М. В. Фрунзе. Доктор экономических наук

1995 председатель совета директоров Русского генерального банка

2005 председатель совета директоров банка инвестиций и сбережений Инвестсбербанк, также с 2004 по 2011 г. возглавлял совет директоров Новороссийского морского торгового порта

2011 председательствует в совете директоров АО «ТПС недвижимость» (по настоящее время)

2015 вошел в совет директоров АО «Международный аэропорт «Шереметьево», в 2016 г. избран председателем совета

Исходя из всего этого, получили трафик на 2026 г. Это не наши желания, это математика. Все просчитано от и до. Экспертизы финансовой модели и CAPEX проведены иностранными консультантами.

Основной рост мы планируем за счет привлечения транзитных пассажиров «Аэрофлота» и других авиакомпаний. Так как поток из Юго-Восточной Азии в Европу – это 66 млн пассажиров в год, мы видим для наших партнеров перспективу роста транзита на этом направлении.

«Аэрофлот» к 2026 г. планирует иметь пассажиропоток до 50 млн (в 2017 г. было 33 млн). То есть он значительно вырастет, но его доля в перевозках «Шереметьево» снизится. Безусловно, возможны обстоятельства, которые могут изменить наши планы. Никто не предвидел банкротство «Трансаэро», оно позволило «Аэрофлоту» вырасти на больший процент, чем он в свое время планировал. Но не думаю, что будут глобальные изменения.

– Прошлым летом «Шереметьево» сообщило, что его программа развития до 2026 г. с учетом уже достраивающихся объектов обойдется в 147,1 млрд руб.

– Я назову планируемую цифру инвестиций до 2026 г. в долларовом эквиваленте. Общие инвестиции по стратегической программе развития составят $3,506 млрд, в том числе $940 млн – это вложения федерального бюджета в строящуюся третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3). Инвестиции аэропорта «Шереметьево» запланированы в размере $2,565 млрд.

– В программе появились новые проекты: реконструкция терминала С за 19,9 млрд руб. и F – за 12,5 млрд руб., строительство терминала С2 за 9,7 млрд руб. Уже принято решение эти объекты строить?

– Мы уже демонтировали старый терминал С пропускной способностью 6 млн человек и начали реконструировать его, получится новый терминал на 20 млн человек. Он будет введен в эксплуатацию в III квартале 2019 г. В 2021–2022 гг. будет принято окончательное решение, что нам целесообразнее делать в первую очередь – строить терминал С2 или реконструировать терминал F, который был построен еще в 1980 г.

Пропускная способность северного терминального комплекса («Шереметьево-1»: терминалы В, С1 и С2) составит 50 млн пассажиров. Пропускная способность южного терминального комплекса («Шереметьево-2»: терминалы D, E и F) останется прежней, на уровне 35 млн. Таким образом, международный аэропорт «Шереметьево» будет способен принять 85 млн пассажиров в год.

Программа предусматривает развитие всех элементов аэропорта.

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