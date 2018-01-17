Акционеры «Шереметьево» могут продать 10% аэропорта
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«Мы думаем о продаже 10% акций «Шереметьево», скорее всего, стратегу, профессиональному участнику рынка», – рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко (см. интервью с ним на стр. 08). Компания TPS Avia контролирует 66% крупнейшего в России аэропорта, 30,43% принадлежат Росимуществу. В TPS Avia 65,22% принадлежит трасту семей Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% - Аркадию Ротенбергу.
Это должен быть крупный международный инвестор, как немецкий холдинг Fraport или сингапурская Changi, добавляет Пономаренко. Первый владеет в том числе аэропортом Франкфурта и 25% концессионера «Пулково» – компании «Воздушные ворота Северной столицы», вторая – аэропортом Сингапура и 30% холдинга «Базэл аэро».
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