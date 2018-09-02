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X5 рискует закрыть ряд магазинов из-за высокой доли рынка Максим Стулов / Ведомости

Структуры X5 (ООО «Агроторг», АО «ТД «Перекресток») уже в 2016 г. занимали 25% и более розничного продовольственного рынка в 11 из 18 районов и городских округов Ленобласти, свидетельствуют данные Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Такая ситуация, по его данным, в Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Подпорожском, Приозерском, Тосненском районах и г. Сосновый Бор: «Превышение доли в указанных районах – от 25,33 до 32,83%».

По действующему закону о торговле при достижении 25%-ного порога сеть не может ни покупать, ни арендовать площади под новые магазины. Федеральная доля X5 в российской торговле продовольствием намного ниже – 9,5% за 2017 г., по данным ее годового отчета. Однако ограничения на развитие сетей действуют по закону при достижении 25% на рынке отдельных административно-территориальных образований.