«Натали турс» исключили из реестра туроператоров

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Туристы получат лишь незначительную компенсацию Максим Стулов / Ведомости

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) исключило из реестра туроператоров «Натали турс», следует из приказа, опубликованного на сайте агентства. Под этим брендом работали три юрлица – фирмы «Панорама тур», «Агентство путешествий «Натали» и «Туроператор «Натали турс», ни одно из них не значится больше в реестре Ростуризма. Причиной исключения из реестра Ростуризм называет «неисполнение обязательств по договорам о реализации туристского продукта» с 4 июля 2018 г., сказано в документе.

Пресс-служба Ростуризма не ответила на запрос «Ведомостей», президент туроператора «Натали турс» Владимир Воробьев не ответил на телефонные звонки.