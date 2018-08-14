Туроператор «Натали турс» объявил о приостановке деятельности

Президент компании настаивает, что информацию об этом разместили на сайте ошибочно

В начале июля туроператор сообщил об аннуляции всех проданных туров за рубеж Евгений Разумный / Ведомости

Один из крупнейших российских туроператоров – «Натали турс» приостановила операционную деятельность. Сообщение об этом появилось на сайте компании после 10.30 мск.

Через несколько минут президент «Натали турс» Владимир Воробьев заявил, что информация о приостановке деятельности некорректна и что компания по-прежнему планирует с 1 октября возобновить работу с клиентами. «Мы продолжаем деятельность компании, работать с реестром клиентов, и с 1 октября мы планируем возобновить деятельность. Как об этом и говорилось раньше», – заявил он «РИА Новости». Воробьев добавил, что клиенты пока не получают выплаты, в будущем компания рассчитывает предложить им замену туров.

РБК Воробьев пояснил, что на сайте из-за «человеческого фактора» разместили «некорректную заставку, сейчас исправили». На тот момент сообщение о приостановке деятельности по-прежнему было доступно на сайте «Натали турс». Позднее его заменили: в новом сообщении указывается, что до 1 октября приостановлены только продажи, а туры на период с 4 июля по 30 сентября аннулированы.

Компания реализовывала туры от имени ООО «Панорама тур». Эта компания на момент публикации значилась в реестре туроператоров на сайте Ростуризма. Согласно информации из реестра, срок действия финансового обеспечения ООО «Панорама тур» заканчивается в среду, 15 августа 2018 г. В реестре также значится ООО «Туроператор «Натали турс».

Проблемы у «Натали турс» возникли из-за сокращения спроса, роста стоимости топлива и волатильности доллара еще в начале лета. В конце июня оператор отменял чартерные рейсы по европейским направлениям, после чего столкнулся с отказами турагентов продавать его путевки, рассказывал «Ведомостям» Воробьев. В начале июля компания сообщила об аннулировании всех проданных туров за рубеж и заморозила продажи новых.

Воробьев тогда обещал осенью перезапустить работу компании. Но это была «лишь попытка отсрочить неизбежное", компания "потеряла практически всю свою розничную сеть, а главное – доверие к самому бренду, подорванное политикой ее руководства в последние годы", заявила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе (ее слова приводятся на сайте организации).

«Сегодняшнее официальное объявление туроператора, очевидно, сделает возможным для туристов официальное обращение в страховую компанию, что, безусловно, лучше бесплодного ожидания своих денег», – отметила Ломидзе.

В то же время директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко заявил сайту «Интерфакс-туризм», что объявление на сайте «Натали турс» не повлечет за собой возможности для клиентов получить выплаты из финансовых гарантий. «Туроператор приостановил операционную деятельность, но не остановил в соответствии с законом туроператорскую деятельность. Это ничего не значит – только то, что компания не берет на себя новых обязательств», – сказал он.

Если бы компания не объявила о приостановке деятельности, в сентябре исключить ее из реестра туроператоров могло бы Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), рассказывали «Ведомостям» два человека, знакомых с планами агентства. Новые поправки в закон об основах туристской деятельности (вносятся с 3 сентября 2018 г.) позволят Ростуризму исключать из соответствующего реестра туроператоров, фактически не исполняющих своих обязательств. «Натали турс» подходит под эти критерии, уточняли собеседники «Ведомостей».

Компания «Натали турс» застрахована на 150,5 млн руб. по договорам страхования гражданской ответственности туроператора и еще на 5,9 млн руб. в фондах его персональной ответственности, уточнял Ростуризм.

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