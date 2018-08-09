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Прокуратура направила следователям материалы проверки «Натали турс»

Прокуратура Москвы направила материалы проверки туроператора «Натали турс» следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.

«Материалы прокурорской проверки соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности туроператора направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», - сказала она. По ее словам, результаты проверки находятся на контроле столичной прокуратуры.

О том, что прокуратура Москвы проводит проверку «Натали турс», в июле «Ведомостям» сообщил президент туроператора Владимир Воробьев. Это была «обычная проверка по соблюдению прав туристов по заявлению от них», пояснял он. Сколько туристов пожаловалось на действия компании, Воробьев не уточнил.

В четверг он на запрос «Ведомостей» не ответил.

Позже пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что 16 июля офис «Натали турс» посетили сотрудники Следственного комитета. «Информация неофициальная, официально не объявлено, но нам подтвердили сотрудники и источники, что в пятницу в офис «Натали турс» приходили сотрудники Следственного комитета», - говорила она. Однако Воробьев опровергал факт проведения проверки туроператора сотрудниками Следственного комитета.

В конце июня у «Натали турс» начались проблемы с ликвидностью из-за сокращения спроса на туры в Европу, роста стоимости топлива и волатильности доллара. Туроператор отменил все чартерные перевозки. Турагенты отключили «Натали турс» от продаж, деньги перестали поступать на счета компании. Из-за этого 2 июля руководство туроператора аннулировало все туры до 30 сентября.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин говорил, что выплаты пострадавшим клиентам «Натали турс» еще не начались, так как пока нет информации о приостановке деятельности туроператора. Всего около 6000 клиентов «Натали турс» подали заявления с требованием вернуть им деньги.

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