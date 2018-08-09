Прокуратура направила следователям материалы проверки «Натали турс»

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Прокуратура Москвы направила материалы проверки туроператора «Натали турс» следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.
«Материалы прокурорской проверки соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности туроператора направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», - сказала она. По ее словам, результаты проверки находятся на контроле столичной прокуратуры.
О том, что прокуратура Москвы проводит проверку «Натали турс», в июле «Ведомостям» сообщил президент туроператора Владимир Воробьев. Это была «обычная проверка по соблюдению прав туристов по заявлению от них», пояснял он. Сколько туристов пожаловалось на действия компании, Воробьев не уточнил.
В четверг он на запрос «Ведомостей» не ответил.
Позже пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что 16 июля офис «Натали турс» посетили сотрудники Следственного комитета. «Информация неофициальная, официально не объявлено, но нам подтвердили сотрудники и источники, что в пятницу в офис «Натали турс» приходили сотрудники Следственного комитета», - говорила она. Однако Воробьев опровергал факт проведения проверки туроператора сотрудниками Следственного комитета.
В конце июня у «Натали турс» начались проблемы с ликвидностью из-за сокращения спроса на туры в Европу, роста стоимости топлива и волатильности доллара. Туроператор отменил все чартерные перевозки. Турагенты отключили «Натали турс» от продаж, деньги перестали поступать на счета компании. Из-за этого 2 июля руководство туроператора аннулировало все туры до 30 сентября.
Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин говорил, что выплаты пострадавшим клиентам «Натали турс» еще не начались, так как пока нет информации о приостановке деятельности туроператора. Всего около 6000 клиентов «Натали турс» подали заявления с требованием вернуть им деньги.
Сколько стоит отдых в частном жилье в разных городах мира
Carlo Allegri / Reuters
Провести одну ночь в частных апартаментах дороже всего в Майами. Это обойдется в $190
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Paul Taggart / Bloomberg
В топ-5 входит город, диаметрально противоположный флоридскому курорту – по географии, погоде, температуре за окном, культуре и архитектуре. В Рейкьявике двоим путешественникам придется отдать за ночлег $171 (5-е место)
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Pixabay
Остальные города в топ-10, как и Майами, расположены в сравнительно или в очень теплых регионах – от Дубая ($180) и Сан-Франциско ($173) до Сиднея и Вашингтона (по $155). Лишь еще один город характеризуется порой суровым климатом, который компенсируется богатым историческим наследием, – Эдинбург ($156, 8-е место)
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Pixabay
В континентальной Европе самый дорогой – Амстердам ($144, 12-е место). Чтобы исключить влияние на цены праздников, фестивалей и аналогичных событий, Bloomberg взял средние цены на портале Airbnb за два периода с разницей в полгода: 1-10.08.2017 и 1-10.02.2018
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Pixabay
Расчеты проводились в начале мая и включали данные по 100 городам, в каждом из которых в обозначенные периоды должно было быть не менее 100 предложений по ночлегу. Результат для Стокгольма – $138 (13-е место)
Самый дорогой город в Азии, что неудивительно, учитывая ограниченность территории и плотность населения, – Гонконг: $124 (19-е место)
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Pixabay
В Рио-де-Жанейро гораздо свободнее, но провести там ночь тоже стоит недешево – $117 (и это цена еще упала за прошедший год на 43,2%!)
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Pixabay
Париж ($110, 25-е место) – крупнейший рынок в мире для Airbnb. Но высокая конкуренция среди арендодателей, которая должна сдерживать цены, компенсируется тем, что компании пришлось брать с них налоги по требованию мэрии для передачи в бюджет
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Pixabay
В красивом городе с вкусным пивом можно переночевать за $109: Мюнхен на 26-й строчке
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Markus Schreiber / AP
Столько же нужно приготовить, если хочешь посмотреть, как живут в Эр-Рияде
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Pixabay
А в вечном городе потребуется на $10 меньше: Рим занимает 33-е место
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Pixabay
Ванкувер (на фото) – самый дорогой из канадских городов ($98, 34-е место). Но за ночлег в Монреале и Торонто все равно придется выложить более $90, зато в Оттаве и Калгари – $76 и $66 соответственно
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Pixabay
Ночь в Сингапуре (на фото), как и в Милане, обойдется в $96, они делят 35-36-е места
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Kamran Jebreili / AP
Нью-Йорк и катарская Доха (на фото) известны своими небоскребами. И отдохнуть в них стоит одинаково – по $92. Причем в обоих городах стоимость ночевки упала за год на 38-40%
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Pixabay
А в Токио она снизилась лишь на 4%, но ночлег там теперь обойдется в ту же сумму. Три города делят между собой 39-41-е места
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Sunday Alamba / AP
Нигерийский Лагос ($89, 43-е место) быстро развивается. Переночевать у местных жителей там дешевле, чем в южноафриканском Кейптауне ($115), но дороже, чем в столице ЮАР Йоханнесбурге ($59)
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Pixabay
В Вене (44-е место), в отличие от Лагоса, есть всемирно известная опера и много других достопримечательностей. А на ночлег в местной квартире денег нужно меньше – $88
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NEZAR BALOUT / AFP
Поток российских туристов в ОАЭ растет. Если кто-то решится поселиться в Абу-Даби (на фото) у местных жителей, сделать это можно за $76 (54-е место), что гораздо дешевле, чем в более популярном Дубае ($180)
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Pixabay
Прага – прекрасное сочетание красот, истории и дешевизны (тоже $76)
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Pixabay
За ней идет Таллин (на фото, $74). А ночлег у рижан обойдется дешевле – в $61
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PIXABAY
Вторая столица бывшей Австро-Венгерской империи тоже знаменита своей оперой, замком Буда, купальнями и термами. На это и многое другое вполне хватит денег, ведь ночь в Будапеште обойдется всего в $69 (60-е место)
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PIXABAY
По обилию небоскребов, рекламы и ярких вывесок Шанхай, наверное, уже догнал Сеул (на фото), и местные жители попросят с путешественников одну и ту же сумму – $68 (61-62-е места)
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Natacha Pisarenko / AP
Полюбоваться аргентинским танго и оценить прочие достопримечательности Буэнос-Айреса можно за $64 (67-е место)
25/30
PIXABAY
Самый дешевый город в Западной Европе из рассмотренных Bloomberg – Тулуза (71-е место). Четвертый по величине город Франции, крупный культурный, научный и промышленный центр может похвастаться красивым средневековым центром, а отдохнуть за $59, возможно, удастся в изящном особняке или исторической усадьбе
26/30
Е. Ширинкина для Ведомостей
Москвичи предлагают гостям свое жилье недорого – за $58 (город делит 73-74-е места со столицей Бразилии). Почти за такие же деньги ($57) можно остановиться в квартирах петербуржцев (за прошедший год они стали просить с приезжих на 24% больше) и пекинцев
27/30
Ibrahim Usta / AP
Хотя в Турцию россияне в большинстве своем отправляются на пляжные курорты, многие любят и Стамбул, тем более что проживание там подешевело на 14,5% ($53, 79-е место)
28/30
Sergei Chuzavkov / AP
Чтобы иметь возможность посмотреть на прекрасный Киев глазами местных жителей (как это предлагает Airbnb), нужно приготовить $49 за двух человек
29/30
Pixabay
Бангкок, Лондон и Париж – самые посещаемые города в мире. Но провести ночь в столице Таиланда (на фото) несравнимо дешевле ($44, 87-е место). Еще меньше денег нужно в столице Индонезии Джакарте ($38), замыкающей список
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Руководство ВТБ будет рекомендовать выплаты дивидендов по итогам 2018 г. в размере 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил в ходе телеконференции старший вице-президент банка Дмитрий Пьянов.
«Мы можем подтвердить, что менеджмент, наиболее вероятно, будет рекомендовать дивидендные выплаты [за 2018 год] на уровне 50% от чистой прибыли, что соответствует требованиям государства», – сказал он.
ВТБ повысил прогноз по чистой консолидированной прибыли за 2018 г. до 170 млрд руб. Исходя из этого, годовые дивиденды могут составить 85 млрд руб.
В 2017 г. ВТБ заработал 120 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, на дивиденды было направлено 73,5 млрд руб. или 61%. Из этой суммы государство получило 56 млрд руб., миноритарии – 17,5 млрд руб. В 2016 г. выплаты государству было аналогичными, а дивиденды миноритариям – почти в три раза меньше (при этом общие дивиденды на 20% превысили чистую консолидированную прибыль).
Государство владеет 60,9% обыкновенных акций ВТБ через Росимущество. Крупнейшим миноритарием банка с долей 9% является санируемый ЦБ «ФК Открытие». Всего у ВТБ три вида акций: обыкновенные и два класса привилегированных. Последние размещены в пользу Минфина и Агентства по страхованию вкладов.
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Внешэкономбанк (ВЭБ) изучает возможность передачи прав требования по кредиту, который ранее был выдан аэропорту «Шереметьево». Этими правами заинтересовался Сбербанк, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя госкорпорации Игоря Шувалова.
«Мы также сегодня обсуждали вопросы переуступки прав требований по кредиту, который когда-то предоставлялся аэропорту «Шереметьево», когда был высокий риск и этот риск взял на себя Внешэкономбанк», - пояснил Шувалов по итогам заседания набсовета ВЭБа. Шувалов отметил, что кредит предоставлялся под строительство терминала D. Сейчас «он работает, это теперь действующий хороший объект», уточнил председатель.
По его словам, ВЭБ, как институт развития, выполнил свою роль и теперь должен выйти из проекта. Госкорпорации нужно направлять средства на другие проекты, которым необходима поддержка.
В начале 2000-х гг. кредиты на строительство терминала D выдали ВЭБ и ВТБ. Заемщиком по ним выступало ОАО «Терминал», присоединенное в 2012 г. к АО «Международный аэропорт «Шереметьево». Всего банки выделили около $1,1 млрд, из них ВЭБ предоставил $947 млн. В начале 2016 г. задолженность «Шереметьево» перед ВЭБом оценивалась в $551 млн, перед ВТБ - в $128 млн.
В отчетности АО «Международный аэропорт «Шереметьево» за 2017 г. говорилось, что на конец отчетного периода госкорпорация оставалась крупнейшим кредитором аэропорта. Задолженность в рублевом эквиваленте перед ВЭБом составляла около 31 млрд руб., перед Сбербанком - 3,2 млрд руб., перед ВТБ - в 1,3 млрд руб.
Как строится «Шереметьево»
Максим Стулов / Ведомости
Сейчас в северной части «Шереметьево» идет большая стройка – к чемпионату мира по футболу 2018 г. аэропорт планирует открыть новый терминал B (на фото), подземный переход между терминалами и третий топливно-заправочный комплекс
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Максим Стулов / Ведомости
Инвестиции в сооружение и обустройство терминала B – 19 млрд руб., следует из презентации аэропорта «Шереметьево»
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Максим Стулов / Ведомости
Расчетная пропускная способность нового терминала – 20 млн пассажиров в год
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Максим Стулов / Ведомости
Будущие эскалаторы
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Максим Стулов / Ведомости
Лента выдачи багажа
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Максим Стулов / Ведомости
Зона вылета
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Площадь терминала B составит 108 000 кв. м
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Максим Стулов / Ведомости
Посадочный павильон терминала B будет оборудован телетрапами
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Евгений Разумный / Ведомости
Дизайн нового терминала будет выполнен в стиле русского авангарда
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Григорий Орлов / Шереметьево
Северный и южный терминальные комплексы аэропорта соединят подземные тоннели, их строительство уже завершено. Прокладка тоннелей впервые в мире велась под действующими взлетно-посадочными полосами. Их длина – около 2 км, диаметр – 6 м. Инвестиции в тоннели и станционные комплексы составляют 17,1 млрд руб.
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Максим Стулов / Ведомости
В тоннелях по двум независимым путям будут курсировать поезда для перевозки пассажиров (на фото) и багажа. В каждом пассажирском составе будет 4 вагона австрийской компании Doppelmayr. Они приводятся в движение с помощью каната, натяжной и обводной станций
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Евгений Разумный / Ведомости
Поезда смогут перевозить по 1676 человек в час в каждом направлении. Время поездки составит 5 минут
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Максим Стулов / Ведомости
К концу 2018 г. после реализации всех проектов пропускную способность аэропорта планируется увеличить до 58 млн человек с нынешних 38 млн в год
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Максим Стулов / Ведомости
Прокладка централизованной системы заправки воздушных судов. К 2018 г. будет сдан и новый топливно-заправочный комплекс мощностью 1,2 млн т авиатоплива в год. Инвестиции в его строительство – 8,5 млрд руб.
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Максим Стулов / Ведомости
Сооружение перрона терминала B
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Максим Стулов / Ведомости
Работы на территории у терминала B
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Максим Стулов / Ведомости
Всего до 2026 г. «Шереметьево» инвестирует в развитие более 147 млрд руб., говорится в презентации аэропорта
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Евгений Разумный / Ведомости
Уже построен и введен в коммерческую эксплуатацию грузовой терминал. Он стал крупнейшим в России, пропускная способность 380 000 т в год
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Евгений Разумный / Ведомости
Общая площадь терминала – 43 200 кв. м, системы обработки и хранения грузов автоматизированы
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«Администрация гражданских аэропортов»
Стоимость новой, третьей, взлетно-посадочной полосы оценивается в 55,7 млрд руб., ее финансирует Росавиация. Это самый дорогой транспортный проект в программе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г.
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«Администрация гражданских аэропортов»
К чемпионату полоса будет построена с частью магистральной и тремя дополнительными рулежными дорожками. Все остальное будет доделано потом, это решили чиновники еще в начале года. Длина ВПП-3 составит 3200 м, ширина – 60 м
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Максим Стулов / Ведомости
Масштабными проектами развития аэропорта станут реконструкция к 2026 г. терминала С за 19,9 млрд руб., строительство терминала С-2 за 9,7 млрд руб. и реконструкция терминала F за 12,5 млрд руб., следует из презентации аэропорта
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В Центризбирком поступили три новые заявки о проведении референдума о повышении пенсионного возраста, сообщил журналистам член ЦИК Василий Лихачев (его слова передал «Интерфакс»). Это же следует из анонса заседания комиссии, которое состоится в пятницу.
ЦИК в среду одобрил вопросы сразу трех инициативных групп для референдума со схожими формулировками. Все они предлагают спросить у россиян, поддерживают ли они запланированное властями повышение пенсионного возраста. Первая инициативная группа – из Москвы под руководством кандидата в мэры от «Справедливой России» Ильи Свиридова. Вторая – из Подмосковья, ее возглавляют активисты из Всероссийского объединения организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова и Оксана Шаробокова. Третья – из Алтайского края, там свою инициативную группу собрала КПРФ.
Теперь инициаторы референдума в течение двух месяцев должны провести собрания новых инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине российских регионов (т. е. минимум в 43). Если это удастся, то можно подать в ЦИК документ на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации у общероссийской инициативной группы есть 45 дней для сбора не менее 2 млн подписей. Причем собирать их нужно только в тех регионах, где были зарегистрированы подгруппы, и на один регион может приходиться не более 50 000 подписей.
В одном регионе может быть зарегистрирована только одна из групп референдума, предлагающих схожие вопросы по одной теме. Таким образом, конкуренция групп может сорвать проведение референдума. Однако вероятность того, что референдум все же состоится, есть, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. «Но организационно это очень сложная задача, которую после принятия новой Конституции России никто еще в стране не решал», – указывал политолог Евгений Минченко.
В июле Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.
Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста
Максим Стулов / Ведомости
На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг «против повышения пенсионного возраста и налогового грабежа». По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях, к 15.45 на территорию проведения митинга через рамки прошли 6100 участников. Полиция насчитала 2500 человек
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку владельцем «М.видео» магазинов Media Markt в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. «Сделка одобрена и не приведет к ограничению конкуренции на рынке», — сказал собеседник агентства.
Немецкая Ceconomy (владелец Media Markt) в начале лета договорилась продать российский бизнес ритейлера группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, которая уже владеет «М.видео» и «Эльдорадо». По условиям сделки немецкая компания получит 15% в группе «М.видео».
После закрытия сделки «Сафмар» получит в управление 42 магазина Media Markt в 22 российских городах. Бренд Media Markt уйдет из России: магазины будут переименованы в «М.видео» или «Эльдорадо». Российский Media Markt оценен примерно в $170 млн, говорили представители «М.видео». Общая сумма сделки составит $470 млн, уточнял Гуцериев.
Перед уходом с российского рынка Media Markt объявил о ликвидации ассортимента. Сеть будет распродавать товары со скидками до 70% до конца августа. По вопросам гарантийных обязательств с сентября Media Markt перенаправляет клиентов к специалистам в магазинах «М.видео».
«М.видео» — крупнейший в России ритейлер на рынке бытовой техники и электроники. Суммарная доля «М.видео» и «Эльдорадо» на российском рынке потребительской электроники — около 29,2% на конец 2017 г., у Media Markt — 3,3%.
Активный 2016 год Михаила Гуцериева
М. Стулов / Dtljvjcnb
В середине декабря группа «Сафмар», подконтрольная семье Михаила Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова, договорилась о покупке всего пакета акций «М.видео» у основателя и президента компании Александра Тынкована и его партнеров. «М.видео» - крупнейшая компания России в сегменте розничной торговли бытовой техникой и электроникой. Сумма сделки – $726 млн, ее обязательное условие – оферта покупателей миноритариям. «Сделка будет закрыта при условии получения всех необходимых разрешений и согласований регулирующих органов», - говорится в сообщении сторон
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С. Николаев / Ведомости
9 декабря стало известно, что структуры Гуцериева закрыли сделку по покупке другой крупной сети бытовой техники и электроники - «Эльдорадо». 100% этого ритейлера продали чешские PPF и Emma Capital. Как говорил тогда источник «Ведомостей», знакомый с планами новых владельцев «Эльдорадо», они рассматривают интеграцию сети с другим своим активом в торговле электроникой и техникой, «Техносилой». Другой источник «Ведомостей» добавлял, что «Сафмар» рассматривает и другие варианты по поглощениям в этом секторе рынка
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Д. Гришкин / Ведомости
В 2015 г. акционеры Бинбанка Микаил Шишханов (на фото) и Михаил Гуцериев купили «МДМ банк», и ритейлер «Техносила», который контролировался «МДМ банком», также сменил собственников, говорили в 2015 г. источники «Ведомостей»
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М. Стулов / Ведомости
В ноябре этого года подконтрольная бизнесмену «Русснефть» провела успешное IPO на Московской бирже, ставшее первым за последние 10 лет нефтяным IPO. За 20% обыкновенных акций «Русснефти» структурам семьи Гуцериева удалось выручить 32,4 млрд руб. Организаторы уверяют, что спрос на бумаги превысил 30%. Около 10% спроса обеспечили физлица – 2000 заявок. Вся «Русснефть» была оценена в 161,8 млрд руб., или $2,5 млрд
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expocom.ru
Удачей обернулось и SPO подконтрольной семье Гуцериева лизинговой компании «Европлан», проведенное через неделю после IPO «Русснефти». Заявки на покупку акций «Европлана» подало более 1500 физлиц, а также пара иностранных институциональных инвесторов, российские банки, включая государственные, и несколько инвестфондов. Акции были проданы почти по верхней границе. В ходе SPO Гуцериеву и Шишханову удалось привлечь 15 млрд руб., которые они обещали направить на развитие бизнеса. Создаваемый на базе компании финансовый холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» был оценен в 80,4 млрд руб.
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Вячеслав Прокофьев / ТАСС
В ходе SPO Гуцериеву и Шишханову удалось привлечь 15 млрд руб., которые они обещали направить на развитие бизнеса. Сам же создаваемый финансовый холдинг был оценен в 80,4 млрд руб. Теперь Гуцериев и Микаил Шишханов создают на базе «Европлана» большой небанковский холдинг – «Сафмар финансовые инвестиции»
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М. Стулов / Ведомости
2016 год стал продолжением активного 2015-го. Весь прошлый год группа «Бин» скупала активы, резко подешевевшие из-за девальвации рубля и банковского кризиса. В частности, купила «МДМ банк» и получила на санацию банковскую группу «Рост», благодаря чему уже в 2016 г. группа «Бин» смогла войти в топ-10 крупнейших игроков банковского рынка с капиталом в 100 млрд руб. А покупка НПФ «Райффайзен» у «дочки» австрийского Raiffeisenbank позволила группе к концу 2015 г. собрать свыше 130 млрд руб. пенсионных накоплений от 2 млн человек и стать третьим консолидатором на пенсионном рынке после групп «Открытие» и О1
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Калинин Дмитрий / PhotoXPress
В числе покупок 2015 г. также крупный складской комплекс «PNK-Чехов» (свыше 330 000 кв. м), люксовый отель Sheraton на Тверской и девелоперская компания А101, только земельный банк которой в Подмосковье составляет 2443 га, а сама сделка оценивается примерно в $800 млн. А для души поэт-песенник Гуцериев приобрел еще «Радио Шансон»
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Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность предоставления россиянам социальных налоговых вычетов с сумм, которые они тратят на физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом говорится на сайте Кремля. Поручение дано правительству по итогам совместного заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и набсовета организационного комитета «Россия-2018». Заседание состоялось 20 июля 2018 г.
Президент обязал правительство отчитаться о выполнении поручения до 10 сентября. Также правительству поручено разработать дополнительные механизмы финансирования из внебюджетных источников физической культуры и спорта, в частности крупных и значимых общероссийских и международных мероприятий.
Согласно статье 219 Налогового кодекса, сейчас можно получить социальный вычет с пожертвований, с расходов на обучение, медицинские услуги, пенсионных взносов в НПФ, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и с сумм, потраченных на прохождение независимой оценки квалификации.
В феврале текущего года Центр стратегических разработок и НИУ ВШЭ подготовил доклад «Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени». В нем утверждается, что для приобщения россиян к занятиям спортом следует дать им возможность получать налоговые вычеты с расходов на это. Авторы доклада выступили с предложением субсидировать работающему населению платные занятия спортом путем «установления налоговых вычетов по НДФЛ при осуществлении расходов на занятия физкультурой и спортом». Механизм предоставления таких вычетов должен быть схож с механизмом получения вычетов по расходам на образование и медицинские услуги.
Спорт, охота и рыбалка: чем увлекается Владимир Путин
Из архива пресс-службы президента РФ/РИА Новости
Владимир Путин занимается самбо и дзюдо с 11 лет. Восточные единоборства, по мнению президента, дают такие знания, умения и навыки, которые политику просто необходимы, указано на сайте kremlin.ru
1/13
Михаил Климентьев / РИА Новости
Путин предпочитает отечественные горнолыжные склоны. На фото президент во время посещения туристического комплекса на горнолыжном курорте Красная Поляна в феврале 2007 года
2/13
Алексей Никольский / РИА Новости
Президент России Владимир Путин в гала-матче турнира Ночной хоккейной лиги в Сочи (май 2015 года)
3/13
Алексей Дружинин / РИА Новости
В сентябре 2012 года Владимир Путин за штурвалом мотодельтаплана принимал участие в научном эксперименте «Полет надежды». Птицы считали мотодельтоплан своим вожаком. Тогда Владимир Путин совершил три полета: первый ознакомительный, а два других — с птицами
4/13
Алексей Дружинин / РИА Новости
Во время посещения соревнований чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения Владимир Путин пострелял из винтовки для слабовидящих спортсменов (март 2012 г.)
5/13
Дмитрий Астахов / РИА Новости
Президент России Владимир Путин на охоте в районе отрогов западных Саян в августе 2007 г.
6/13
Алексей Дружинин / РИА Новости
В январе 2010 г. Владимир Путин для передвижения по горнолыжному курорту «Красная Поляна» выбрал снегоход
7/13
Алексей Дружинин / РИА Новости
Для экспедиции в места обитания снежного барса – Убсунурскую котловину в Республике Тыва – Владимир Путин выбрал конную прогулку (октябрь 2010 г.)
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Алексей Никольский / РИА Новости
Президент России Владимир Путин на рыбалке в Красноярском крае в июле 2013 г.
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Алексей Никольский / РИА Новости
В январе 2011 г. Путин попробовал сыграть в керлинг во время посещения учебно-тренировочного центра «Новогорск» в подмосковных Химках
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Дмитрий Астахов / РИА Новости
В подмосковных «Горках» Дмитрий Медведев, тогда еще в роли президента, и председатель правительства Владимир Путин играли в бадминтон (июнь 2011 г.)
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Алексей Дружинин / РИА Новости
В августе 2011 г. председатель правительства Владимир Путин погрузился с аквалангом на дно Таманского залива, чтобы увидеть «Русскую Атлантиду» – затопленную часть Фанагории
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Алексей Никольский / РИА Новости
В феврале 2012 г. Владимир Путин на месте второго пилота прокатился на бобслейной трассе во время посещения санно-бобслейного комплекса «Парамоново» в Дмитровском районе Подмосковья
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Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу по телефону поговорит о судьбе осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Путин в ходе последней прямой линии заявил, что Сенцов не подлежит обмену на россиян, задержанных на Украине, поскольку осужден «не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди».
Сенцов, приговоренный в России по обвинению в терроризме к 20 годам колонии строгого режима, держит голодовку с 14 мая, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в России. Накануне сестра режиссера Наталья Каплан заявила, что состояние здоровья Сенцова критически ухудшилось. «Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», - написала она.
Сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила фотографии Олега Сенцова из колонии, сделанные 9 августа с его согласия. По данным «Интерфакса», на фото Сенцов, одетый в тюремную форму черного цвета, стоит рядом с койкой у окна в двухместной палате. Уполномоченный также сообщила, что получила от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой копию письма Олега Сенцова, в котором тот объясняет свой отказ от направления в больницу. Пресс-бюро УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщало, что Сенцов находится под постоянным наблюдением медработников, его состояние «оценивается как удовлетворительное».
Собчак передала Путину список политзаключенных
Евгений Разумный / Ведомости
30 декабря 2014 г. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор: оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 года условно, его брата Олега Навального – к 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше». Навальных обвинили в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем
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Валерий Матыцин/ТАСС
Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко (слева направо) в 2015 г. суд приговорил к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно. Сенцова признали виновным в создании террористического сообщества, совершении и подготовке терактов в Крыму, Кольченко — в участии в теракте и в террористическом сообществе. Оба фигуранта дела не признали вину
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Зураб Джавахадзе / ТАСС
Оппозиционер Сергей Мохнаткин приговорен к реальному сроку по обвинению в избиении двух полицейских 31 декабря 2013 г. на акции сторонников Эдуарда Лимонова «Стратегия-31»
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Кристина Кормилицына/Коммерсантъ
В списке есть несколько фигурантов «дела 26 марта». Александр Шпаков обвинялся по части 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, 26 марта он, пытаясь открыть двери автобуса с задержанными, несколько раз ударил кулаком в лицо подполковника полиции. Приговорен к полутора годам колонии общего режима
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Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Предприниматель Дмитрий Борисов приговорён к 1 году колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса («Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья»)
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Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
Алексей Политиков осужден за применение насилия к полицейскому во время акции 26 марта (статья 318 УК). Его дело рассматривалось в особом режиме из-за признания им вины. 18 октября 2017 г. Тверской районный суд приговорил Политикова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В ноябре 2017 г. суд на полгода сократил Политикову срок ареста
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Кадр из видео Грани.Ру
В июле 2017 г. фигуранта дела о нападении на полицейского во время акции 26 марта Станислава Зимовца приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы по статье 318 УК (насилие в отношении полицейского). Обвинение просило три года колонии
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Артем Геодакян/ТАСС
В августе 2017 г. суд приговорил журналиста РБК Александра Соколова и Валерия Парфенова к 3,5 и 4 годам колонии (слева направо). По версии следствия, они входили в организацию, признанную экстремистской и запрещенной в России. После этого они продолжили деятельность под другим названием – «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ). Целью организации следователи считали расшатывание политической обстановки и смену власти незаконным путем. Создатель группы Юрий Мухин получил четыре года условно
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ФГУП ЦНИИмаш
В сентябре 2016 г. сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Лапыгина Владимира Ивановича (на фото справа) суд признал виновным по ст. 275 УК (госизмена) и приговорил к семи годам колонии строгого режима. В 2017 г. 76-летний Владимир Лапыгин просил президента о помиловании
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Личная страница на ok.ru
В 2016 г. Краснодарский краевой суд признал виновным бывшего авиадиспетчера Петра Парпулова по статье 275 («государственная измена») и приговорил его к 12 годам лишения свободы
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Юрий Машков / ТАСС
Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин осужден по двум уголовным делам – по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому делу в 2005 г. он был приговорен к 20 годам колонии, по второму делу он получил пожизненный срок в 2007 г.
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Личный архив
Члена территориальной избирательной комиссии «Проспекта Вернадского» от КПРФ Сергея Резникова в апреле 2017 г. суд приговорил к трем годам колонии общего режима за хранение наркотиков
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Личная страница на vk.com
В декабре 2015 г. суд приговорил блогера Вадима Тюменцева к 5 годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к экстремизму с использованием Интернета») и ч. 1 ст. 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе»)
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Зураб Джавахадзе / ТАСС
Активиста партии «Другая Россия» Юрия Староверова суд приговорил по ч. 1 ст. 318 УК к 3 годам лишения свободы условно с 3 годами испытательного срока по обвинению в том, что он ударил сотрудника ОМОНа 15 сентября 2012 г. во время разгона Нижегородского гражданского марша. В 2016 г. Останкинский районный суд Москвы заменил наказание на 3 года колонии общего режима
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Стадионы чемпионата мира по футболу должны выйти на самоокупаемость за пять лет - к 2024 г., следует из поручений президента Владимира Путина по итогам совместного заседания Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и набсовета оргкомитета «Россия-2018».
Правительству и регионам, принимавшим матчи ЧМ-2018, поручено обеспечить «проработку вопроса механизмов передачи профессиональным футбольным клубам и другим физкультурно-спортивным организациям стадионов с учетом обеспечения их перехода на самоокупаемость к 2024 г.».
На этой неделе была опубликована правительственная концепция наследия чемпионата мира по футболу FIFA. В соответствии с документом на сохранение объектов спортивной инфраструктуры после соревнований придется потратить 16 млрд руб. до 2023 г. Основная нагрузка ляжет на федеральный бюджет: он даст 11,5 млрд из 16 млрд руб., необходимых для содержания стадионов.
Концепция предусматривает передачу стадионов из федеральной собственности (в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске) на уровень регионов. Четыре стадиона – «Лужники», «Фишт», «Санкт-Петербург», «Казань арена» – уже находятся в региональной собственности. Региональные власти должны прописать каждому стадиону бизнес-план, в котором заложат целевые показатели по доходам.