Прокуратура проверила «Натали турс»

В конце июня из-за сокращения спроса на туры в Европу, роста стоимости топлива и волатильности доллара у «Натали турс» возникли проблемы с ликвидностью – компания отменила все чартерные перевозки Максим Стулов / Ведомости

В пятницу, 13 июля, московская прокуратура проверила туроператора «Натали турс», рассказал «Ведомостям» президент компании Владимир Воробьев. Проверка туроператора проводилась, подтвердил человек, знающий об этом от сотрудников правоохранительных органов, но детали не раскрыл. Представитель московской прокуратуры пока не ответил за звонки.

Это была «обычная проверка по соблюдению прав туристов по заявлению от них», уточнил Воробьев. Сколько туристов написали заявления и будут ли к компании санкции, он не ответил.

Сегодня утром сайт RNS со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину сообщал, что в пятницу офис «Натали турс» посетили сотрудники Следственного комитета: «Информация неофициальная, официально не объявлено, но нам подтвердили сотрудники и источники, что в пятницу в офис «Натали турс» приходили сотрудники Следственного комитета». Проверок Следственного комитета не было, опровергал Воробьев.

В конце июня из-за сокращения спроса на туры в Европу, роста стоимости топлива и волатильности доллара у «Натали турс» возникли проблемы с ликвидностью – компания отменила все чартерные перевозки. Турагенты отключили компанию от продаж, деньги перестали поступать на счета, поэтому со 2 июля «Натали турс» аннулировала все туры до 30 сентября, говорил Воробьев.

Сейчас за границей находятся 632 туриста «Натали турс», все они вернутся в Россию 23 июля, отметил советник по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Выплаты пострадавшим клиентам «Натали турс» еще не начались, поскольку пока нет информации о приостановлении деятельности компании, рассказал ТАСС вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Представитель Ростуризма подтвердил, что пока «Натали турс» не подавала заявление о прекращении деятельности. Сейчас в реестр возвратов поступило 5132 заявления от туристов, но пока нет ни одной выплаты, подтвердил знакомый руководителей «Натали турс».

До конца сезона «Натали турс» продала около 10 000 туров на $15 млн, рассказывала «Интерфаксу» Тюрина. По данным Ростуризма, «Натали турс» застрахована на 150,5 млн руб. по договорам страхования гражданской ответственности и еще на 5,9 млн руб. – в фондах персональной ответственности. «Если разделить финансовую гарантию туроператора <...> на всех туристов, получится по 15 600 руб. на человека. Финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим», – резюмировала Тюрина.

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