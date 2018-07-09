Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4604 от 09.07.2018 под заголовком: Каникулы «Натали турс»

Cтраховых взносов «Натали турс» может не хватить на всех туристов

Компания пытается отложить выплаты на неопределенный срок
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До конца летнего сезона туроператор «Натали турс» продал 10 000 туров на $15 млн, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на президента компании Владимира Воробьева. По данным Ростуризма, «Натали турс» застрахована на 150,5 млн руб. по договорам страхования гражданской ответственности и еще на 5,9 млн руб. в фондах персональной ответственности. «Если разделить финансовую гарантию туроператора <...> на всех туристов, получится по 15 600 руб. на человека. Финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим», – резюмировала Тюрина.

Ростуризму и ассоциации «Турпомощь», по словам их представителей, не известна общая задолженность «Натали турс» перед клиентами – они перенаправили вопросы «Ведомостей» к Тюриной. Она и Воробьев на звонки и сообщения с пятницы не ответили.

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