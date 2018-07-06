«Натали турс» нечем расплачиваться с туристами

На сайте Ростуризма сообщалось, что «Натали турс» застрахована на 150,5 млн руб. по договорам страхования гражданской ответственности туроператора Андрей Гордеев / Ведомости

Испытывающий серьезные проблемы туроператор «Натали турс» продал 10 000 туров с вылетом до 1 октября на сумму около $15 млн. Об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные, предоставленные президентом туроператора Владимиром Воробьевым. Сам Воробьев на звонки «Ведомостей» не ответил.

Ранее на сайте Ростуризма сообщалось, что «Натали турс» застрахована на 150,5 млн руб. по договорам страхования гражданской ответственности туроператора и еще на 5,9 млн руб. в фондах его персональной ответственности. «Если разделить финансовую гарантию туроператора [...] на всех туристов, получится по 15 600 на человека. То есть финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим», — резюмировала Турина.

Деньги страховая сможет выплатить только после официального прекращения деятельности. «Пока "Натали турс" деятельность прекращать не планировала», - отметил представитель Ростуризма.

29 июня «Натали турс» проинформировала турагентства об отмене чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. 2 июля «Натали турс» аннулировала абсолютно все туры для своих туристов до конца летнего сезона.

«Натали турс» вынужденно отменила чартерные программы из-за сокращения спроса на туры в Европу, на которых специализируется компания, рассказывал «Ведомостям» Воробьев. Спрос у туроператора сократился примерно на четверть из-за чемпионата мира по футболу, роста стоимости топлива и волатильности доллара, отмечал неделю назад гендиректор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Чартерные путевки для «Натали турс» часто были убыточными, признавал Воробьев: самолеты оставались недозагруженными, туры приходилось продавать с минимальной маржой или даже в убыток. А в апреле туроператор поднял зарплату более чем 300 сотрудникам, что тоже негативно отразилось на его ликвидности, добавил он.

Волна негативных публикаций об этом спровоцировала турагентов «отключить» «Натали турс» от продаж, из-за чего в компанию перестали поступать деньги уже с понедельника, отмечал Воробьев. Поэтому туроператор и приостановил продажу путевок.

Ранее «Натали турс» предложила туристам воспользоваться билетами и визами, а за оставшуюся часть тура получить гарантийное обязательство на выполнение услуг с 1 апреля 2019 г. по 1 апреля 2020 г., пишет «Интерфакс». Если турист отказывается заключать гарантийное обязательство, то он встает в очередь на возмещение затрат без указания сроков, когда это произойдет, указывает агентство.

Сам Воробьев предлагал туристам воспользоваться путевками следующим летом. «Это самый быстрый способ вернуть деньги», - констатировал он.

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