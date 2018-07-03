Почему возникли проблемы сразу у нескольких небольших туроператоров

YAY / ТАСС

Туроператор DSBW-Tours сегодня объявил о прекращении деятельности. Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в Facebook собственник и гендиректор компании Карен Гончаров. «В сложившихся реалиях компания больше не может исполнять свои обязательства перед клиентами и банком, – написал он. – Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса». В чем именно заключались проблемы компании, он не уточнил. На вопросы «Ведомостей» Гончаров пока не ответил, запрос представителю компании тоже остался без ответа.

Гендиректор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил «Ведомостям», что видел сообщение руководителя DSBW-Tours в соцсетях, но пока официально никаких документов от компании о приостановке деятельности ни в «Турпомощь», ни в Ростуризм не поступало. По его словам, в компанию направлен запрос с просьбой дать разъяснения, но ответа пока не последовало.

Ответственность DSBW-Tours, по его словам, действительно застрахована на 50 млн руб., кроме того сформирован фонд персональной ответственности на 700 000 руб. По оценке «Турпомощи», этих денег должно хватить на компенсацию стоимости неоказанных услуг. Об этом же написал и Гончаров: «Все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях СК "Инвест-страх" на 50 млн руб. и СК "Орбита" также на 50 млн руб.». Осауленко затруднился сказать, скольких туристов может затронуть ситуация вокруг DSBW-Tours, заметив лишь, что их «немного». За границей находятся около 200-250 человек, заявил Гончаров отраслевому порталу TourDom.ru. Еще 1100-1200 человек не могут выехать за рубеж, добавила представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, ссылаясь также на Гончарова.

Туроператор DSBW-Tours работает с 1991 г. Причем компания никогда не занималась массовым сегментом, специализируясь на экскурсионных турах по Европе. Это был очень качественный продукт, отметила Тюрина. После 2014 г. из-за падения спроса на базовых направлениях компания провела оптимизацию бизнеса, отказавшись от офиса в центре Москвы и сократив количество сотрудников, напоминает TourDom.ru. Тем не менее, фирма продолжала испытывать трудности, о чем свидетельствовали периодические сбои с оплатой размещения туристов, пишет портал. Проблемы у компании начались некоторое время назад, говорит и Тюрина: «Рынок знал об этих проблемах. Компания пыталась их решить, но оказывалась в ситуации «нос вытащил – хвост увяз».

Вероятно, последним фактором, подтолкнувшим собственника к решению остановить работу компании, стали проблемы с оплатой за блоки мест на рейсах в Италию: из-за нерешенных финансовых взаимоотношений между DSBW-Tours и консолидатором авиаперевозок «Спасские ворота» 30 июня клиенты туроператора не улетели на отдых в Римини, писал TourDom.ru. Тогда Гончаров рассказывал, что сезон не из самых легких, поэтому иногда деньги отправляются партнерам в последний момент.

DSBW-Tours – не первая туркомпания, столкнувшаяся с проблемами. В конце июня о прекращении деятельности объявил петербургский туроператор «Матрешка-тур». С 30 июня структура крупного туроператора «Натали турс» – компания «Панорама тур» – прекратила чартерное авиасообщение для туристов. На чартеры приходилось до четверти полетных программ туроператора, следует из данных «Турпомощи». Со 2 июля туроператор «Аврора-БГ» приостановил летние чартерные программы в Болгарию и Черногорию. Причина – «существенное изменение стоимости чартерной перевозки на Болгарию, которая привела к низким финансовым показателям этого направления и работы компании в целом», объясняла компания. Такие же причины указывала и «Натали турс», отменяя рейсы по направлениям Барселона, Римини, Катания, Неаполь, Анталия, Ираклион.

Последние годы многие российские туроператоры испытывали сложности. «Как с 2014 г. ситуация на рынке поменялась, так каждый год у определенных компаний возникали вопросы», – сказал Осауленко. Тогда рынок пережил череду банкротств, от которой пострадали десятки тысяч туристов, и резкую девальвацию рубля. По данным Ростуризма, в 2014 г. в России работало около 4500 туроператоров, в 2015 г. их осталось около 4200. Однако до сих пор туроператоры с проблемами справлялись, добавил Осауленко.

В начале сезона сильно снизился спрос на заграничный отдых со стороны россиян из-за чемпионата мира по футболу – многие остались дома, а спрос сместился на вторую половину лета, пояснял «Ведомостям» в конце прошлой недели Осауленко. К тому же, по его словам, туроператоры стали нести дополнительные расходы из-за увеличения стоимости топлива и постоянной волатильности курса доллара.

Осауленко заверил, что ситуация под контролем. Свои слова он подтвердил статистикой: в 2015 г. с рынка в России ушли шесть туристических компаний, в 2016 г. – 6, в 2017 г. – 3, в 2018 – пока 1. Осауленко также заверил, что у всех крупных туроператоров все в порядке.