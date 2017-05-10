Российские туристы выбрали Турцию

Турция на майские праздники стала самым популярным туристическим направлением у россиян: доля продаж этого направления у Level.Travel составила 26%, у Onlinetours – около 40%, у «Пегас туристик» – 46%, у TUI – более 50%. Об этом «Ведомостям» рассказали представители этих туроператоров и турагентств.

На Турции сказался эффект отложенного спроса, объясняет гендиректор «Пегас туристик» Анна Подгорная. Туристы долго ждали открытия этого направления, так как продажи путевок в Турцию были запрещены с ноября 2015 г. по конец августа 2016 г. Также повлияли стабилизация курса рубля и снижение цен турецкими отельерами и туроператорами. Например, путевку в Анталью на семь ночей по системе «все включено» можно было купить от 8600 руб. на человека, отмечает директор по стратегическому развитию Onlinetours Екатерина Бежанова.

Однако на майские праздники туристы предпочитали покупать короткие туры в Турцию с заселением в отели «4–5 звезд», продолжает Подгорная. Так, около трети путешествующих остались на первые майские праздники в Москве и поехали на отдых после 4 мая, добавляет Бежанова.

В 2017 г. туристический рынок оживает, констатирует сооснователь Level.Travel Эллин Толстов: например, по сравнению с 2016 г. продажи туров на майские праздники выросли в 5 раз. Турция минимум в 2 раза увеличила прием туристов на майские праздники, соглашается представитель TUI.

Анталья в зоне риска Десятого апреля Росавиация предупредила авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию, мотивировав это сложной политической обстановкой. Угроза в действие приведена не была. А после переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом 3 мая вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что предупреждение будет отозвано. Но в пятницу, 5 мая, Росавиация выпустила дополнение к телеграмме: «Возможное ограничение чартерных рейсов будет касаться рейсов из Москвы в аэропорт Анталья». Телеграмму подтвердил менеджер крупной авиакомпании. Представитель Росавиации от комментариев отказался.

В прошлом году на майские праздники россияне отдыхали в России. На внутренний туризм у Onlinetours пришлось 26% заказов, у Level.Travel – 31%, рассказали представители турагентств. В 2017 г. Россия остается одним из самых популярных направлений, но на майские праздники доля ее упала почти в 2 раза: у Onlinetours – до 13,5%, у Level.Travel – до 19%, гласят данные этих компаний. Важным фактором в пользу выбора внутренних туристических направлений на майские праздники могли быть более короткий перелет и отсутствие виз, отмечает представитель TUI.

Так, аэропорт Сочи с 29 апреля по 1 мая обслужил более 51 500 пассажиров, что на 22% больше, чем в 2016 г., говорится на сайте Ростуризма со ссылкой на данные оператора аэропорта «Базэл аэро». На майские выходные многие туристы предпочитают организовать отдых самостоятельно, особенно короткие экскурсионные поездки в Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Минеральные Воды, отмечает представитель туроператора TezTour.

В среднем количество экскурсионных туров почти совпадает с количеством пляжных: у Level.Travel – 60% экскурсионных, 40% – пляжных, у TezTour, наоборот, 65% – пляжных, 40% – экскурсионных, рассказали их представители.

Другими популярными направлениями у россиян на майские праздники стали Кипр, Греция и Италия, отмечает представитель TUI. Также россияне ездили в Таиланд и ОАЭ, добавляет Бежанова.

Поскольку сейчас россияне выбирали короткие туры, вероятно, туристы сделали себе внеочередной отпуск и поедут отдыхать еще в полноценный отпуск летом, считает представитель TUI. По его словам, в среднем сейчас туристы путешествуют 2–3 раза в год по сравнению с четырьмя докризисными отпусками в год. С потеплением внутренние направления неизбежно наверстают потери, уверена Подгорная. Спрос вырастет за счет невыездных категорий граждан и желающих отдохнуть в своей стране. Обычно сезон в России начинается в середине июня, добавляет Подгорная. TUI фиксирует рост популярности отечественных курортов с конца мая, говорит представитель туроператора.