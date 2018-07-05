Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4602 от 05.07.2018 под заголовком: «Натали турс» взяла паузу

Что случилось с «Натали турс»

Туроператор перестал продавать путевки, но надеется на восстановление продаж
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Туроператор «Натали турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туристические путевки с 4 июля по 30 сентября из-за финансовых проблем, сообщил совладелец и президент туроператора Владимир Воробьев.

«Натали турс» основана в 1992 г. и ранее входила в топ-5 крупнейших российских туроператоров. Компания принадлежит Воробьеву и его супруге Наталье. На прошлой неделе «Натали турс» проинформировала турагентства об отмене чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Туроператор не мог выплатить деньги отелям, которые он контрактовал, рассказывал знакомый с менеджерами компании человек.

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