Статья опубликована в № 4602 от 05.07.2018 под заголовком: «Натали турс» взяла паузу
Что случилось с «Натали турс»
Туроператор перестал продавать путевки, но надеется на восстановление продаж
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«Натали турс» надеется решить проблемы и в ближайшее время вернуться на рынок
Андрей Гордеев / Ведомости
Туроператор «Натали турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туристические путевки с 4 июля по 30 сентября из-за финансовых проблем, сообщил совладелец и президент туроператора Владимир Воробьев.
«Натали турс» основана в 1992 г. и ранее входила в топ-5 крупнейших российских туроператоров. Компания принадлежит Воробьеву и его супруге Наталье. На прошлой неделе «Натали турс» проинформировала турагентства об отмене чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Туроператор не мог выплатить деньги отелям, которые он контрактовал, рассказывал знакомый с менеджерами компании человек.
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