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Гендиректор «Натали турс» назвал сроки возобновления продаж

«Натали турс» надеется возобновить продажу туров через несколько недель. Об этом на пресс-конференции, посвященной проблемам компании, объявил гендиректор туроператора Владимир Воробьев, передает ТАСС.

«Мы предполагаем с 1 октября продолжить отправлять туристов на курорты. Сейчас все продажи прекращены. В ближайшую неделю-две мы обсудим с поставщиками туруслуг обновление наших отношений и с теми, с кем не будет рисков для наших туристов, мы будем сотрудничать», - пояснил он.

«Натали турс» аннулировала все туры с 4 июля по 30 сентября этого года из-за «неблагоприятного развития ситуации с принимающими партнерами». Об этом говорится на сайте компании. Речь о приостановке операционной деятельности туроператора не идет, «Натали турс» продолжает работать в штатном режиме, отмечается в сообщении. Туристы с оплаченными авиабилетами на регулярных рейсах и оформленными визами смогут воспользоваться услугами по своему усмотрению в полном объеме. «Натали турс» пообещала предоставить в течение дня информацию о том, каков будет порядок выплат компенсаций и схемы взаимодействия с агентами по данному вопросу.

«Мы работаем над тем, чтобы все туристы, попавшие в эту ситуацию, так или иначе получили от нас компенсацию в полном объеме», - сказал Воробьев. По его словам, механизмы компенсации будут различными: как денежными, так и неденежными. По его словам, «Натали турс» еще несколько недель назад столкнулась с кризисом ликвидности.

Ранее Воробьев в интервью РБК заявил, что проблемы у компании начались после того, как испанский партнер приостановил сотрудничество. После этого у других партнеров «Натали турс» возникла паника и они стали один за другим отказывать в обслуживании клиентов, объяснил Воробьев.

В конце июня туроператор отменил чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. «Натали турс» не смогла выплатить деньги отелям за бронь, утверждал источник «Ведомостей», знакомый с менеджерами компании.

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