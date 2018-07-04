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«Натали турс» аннулирует все путевки, даже оплаченные

Исполнить обязательства помешала негативная информация, объяснила компания
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Туроператор «Натали турс» испытывает финансовые трудности и аннулирует туристические путевки – и забронированные, и оплаченные, сообщил гендиректор компании Владимир Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы»: «Существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают «Натали турс» от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг».

Де-юре такие заявления не означают прекращения деятельности туроператора, объясняет гендиректор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко: для этого либо сам туроператор отправляет заявление о прекращении деятельности в Ростуризм и «Турпомощь», либо решение о прекращении деятельности принимает суд. В Ростуризм и «Турпомощь» пока никаких заявлений от «Натали курс» не поступало, заверил он.

В прошлую пятницу «Натали турс» информировала турагентства об отмене чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Туроператор не мог выплатить деньги отелям, которые забронировал, рассказал «Ведомостям» знакомый с менеджерами компании человек. Еще в понедельник, 25 июня, туристы «Натали турс» жаловались на невозможность заселиться в отели в Турции и Китае.

Сегодня Воробьев констатировал, что «Натали турс» не сможет отправлять туристов в ближайшее время, поскольку не контролирует ситуацию с партнерами. В среду «Натали турс» проведет оперативное совещание, сообщил он, и примет решение о дальнейших действиях.

Вероятно, после отмены чартерных туров агенты резко сократили продажи туров «Натали турс», а именно выручка от продаж турагентов составляла 80% оборота компании, отмечает Осауленко. Таким образом, у компании просто нет оборотных средств, а без этого она не может продавать пакеты.

В начале сезона у «Натали турс» примерно на четверть сократился спрос, пояснял в конце прошлой недели Осауленко, а чартерные туры занимали до четверти всех продаж туроператора. Спрос в начале лета упал из-за чемпионата мира по футболу 2018 г.: многие россияне остались в России, оставив путешествия на вторую половину сезона, другие причины кризиса – рост цены авиатоплива и волатильности доллара, пояснял Осауленко.

«Натали турс» основана в 1992 г. и в прошлом входила в пятерку крупнейших российских туроператоров. Компания принадлежит Владимиру Воробьеву и его жене Наталье. «Натали турс» обслужила 750 000 туристов в 2014 г., оборот тогда составил $850 млн, с тех пор сведений о своем бизнесе компания не сообщала.

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Комментарии  ()
murashka
12:18 04.07.2018
Сколько народ уже можно обманывать(((
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