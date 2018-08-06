Бизнес / Торговля и услуги

Ростуризм сам признает «Натали турс» недействующим туроператором

С сентября такое станет возможно по новому законодательству
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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) планирует исключить из реестра туроператоров компанию «Натали турс», рассказали «Ведомостям» два человека, знакомых с планами агентства.

С 3 сентября 2018 г. в закон об основах туристской деятельности вносятся изменения. По новой редакции, Ростуризм сможет исключать из реестра тех туроператоров, которые не исполняют обязательств фактически. «Натали турс» подходит под этот критерий, считает один из собеседников «Ведомостей».

Сейчас Ростуризм не может исключать из реестра: туроператор должен самостоятельно подать заявление о прекращении деятельности, или это решение принимает суд.

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