Бизнес / Торговля и услуги

Туристы не могут получить компенсации от «Натали турс»

Клиенты оператора требуют деньги у турагентств
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Туроператор «Натали турс» по-прежнему не возвращает деньги клиентам за аннулированные туры, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину. Из-за этого туристы требуют возврата денег у турагентств.

Из-за сокращения спроса, роста стоимости топлива и волатильности доллара у «Натали турс» начались проблемы с ликвидностью. С конца июня компания отменила чартерные рейсы по ряду европейских направлений, а со 2 июля аннулировала все туры до конца летнего сезона, говорил президент туроператора Владимир Воробьев. Сегодня он не ответил на запросы «Ведомостей».

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