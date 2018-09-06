Лизинговая компания Минтранса будет поставлять самолеты через Гонконг
За три года размер портфеля азиатской «дочки» должен достичь $1,5 млрд
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По прогнозу Boeing, в 2018–2037 гг. мировому рынку понадобится 42 700 реактивных магистральных самолетов
Unsplash
В Гонконге зарегистрирована компания GTLK Asia, 100%-ная «дочка» Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), рассказал «Ведомостям» генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин. Выбор пал на Гонконг, так как там строится лизинговый хаб и с 2017 г. действует льготный налоговый режим для лизинговых компаний, объяснил он.
ГТЛК на 100% принадлежит Минтрансу, в 2017 г. она вышла на 1-е место среди российских компаний по размеру лизингового портфеля: на конец июля он составлял 877 млрд руб., доля авиации в нем – 23%.
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