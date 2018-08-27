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ГТЛК откажется от закупок модернизированных Ил-96 в следующем году

Правительство изменило правила субсидирования Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на 2019 г. Соответствующее постановление, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно прежней редакции постановления, подписанной в конце 2017 г., ГТЛК получила средства из бюджета для авансирования заказа двух пассажирских Ил-96-400М. Их производством занимаются предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Теперь же правительство решило направить эти деньги на закупку ГТЛК 15 вертолетов Ми-8 на 6,4 млрд руб., четырех «Ансатов» на 999 млн руб. производства «Вертолетов России», а также четырех самолетов Л-410 производства Уральского завода гражданской авиации на 1,7 млрд руб. Общая стоимость закупки составит 9,1 млрд руб., из них бюджетных инвестиций - 4 млрд руб. Все сделки запланированы на 2019 г.

ГТЛК - крупнейшая в России лизинговая компания была создана в 2009 г., она на 100% принадлежит Минтрансу. Компания поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и спецтехнику для предприятий транспортной отрасли. Чистая прибыль ГТЛК по РСБУ в первом полугодии 2018 г. составила 380 млн руб. против убытка в 2,1 млрд руб. годом ранее. Выручка за отчетный период увеличилась в 1,9 раза до 17 млрд руб.

ОАК занимается разработкой широкофюзеляжного самолета Ил-96-400М (свыше 400 кресел) по поручению президента Владимира Путина c 2016 г. Ранее правительство выделило на эти цели 5,995 млрд руб. В феврале прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщала, что модернизация пассажирской версии самолета Ил-96-400М может обойтись государству более чем в 40 млрд руб. В конце июля этого года Медведев подписал постановление о выделении ОАК 1,32 млрд руб. на модернизацию производства самолета Ил-96-400М. Эти средства ОАК должна внести в уставный капитал дочернего Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

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