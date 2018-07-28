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Правительство выделило 1,3 млрд рублей на модернизацию производства Ил-96

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 1,32 млрд руб. на модернизацию производства самолета Ил-96-400М. Эти средства ОАК должна внести в уставный капитал дочернего Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

«Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 г.», — говорится в сообщении правительства.

Предполагаемая предельная стоимость объекта капитального строительства составляет 1,47 млрд руб., из них за счет федерального бюджета — 1,32 млрд руб., отмечается в сообщении.

Проект создания и организации производства модернизированного самолета Ил-96-400М реализуется с 2016 г., говорится в пояснительной записке к документу. Ранее правительство выделило на модернизацию самолета 5,995 млрд руб.

ОАК занимается модернизацией самолета Ил-114 и разработкой широкофюзеляжного самолета Ил-96-400М (свыше 400 кресел) по поручению президента Владимира Путина. Ил-114 планируется выпустить 50-100 шт., Ил-96 — 6 шт. Окупить вложения это не позволит, но поможет решить локальные задачи: несколько широкофюзеляжных судов нужны госструктурам, в том числе для борта № 1, также региональные самолеты обновят парк российских авиакомпаний.

В феврале прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщала, что модернизация пассажирской версии самолета Ил-96-400М может обойтись государству более чем в 40 млрд руб.

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