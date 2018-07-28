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Правительство выделило 1,3 млрд рублей на модернизацию производства Ил-96

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 1,32 млрд руб. на модернизацию производства самолета Ил-96-400М. Эти средства ОАК должна внести в уставный капитал дочернего Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

«Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 г.», — говорится в сообщении правительства.

Предполагаемая предельная стоимость объекта капитального строительства составляет 1,47 млрд руб., из них за счет федерального бюджета — 1,32 млрд руб., отмечается в сообщении.

Проект создания и организации производства модернизированного самолета Ил-96-400М реализуется с 2016 г., говорится в пояснительной записке к документу. Ранее правительство выделило на модернизацию самолета 5,995 млрд руб.

ОАК занимается модернизацией самолета Ил-114 и разработкой широкофюзеляжного самолета Ил-96-400М (свыше 400 кресел) по поручению президента Владимира Путина. Ил-114 планируется выпустить 50-100 шт., Ил-96 — 6 шт. Окупить вложения это не позволит, но поможет решить локальные задачи: несколько широкофюзеляжных судов нужны госструктурам, в том числе для борта № 1, также региональные самолеты обновят парк российских авиакомпаний.

В феврале прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщала, что модернизация пассажирской версии самолета Ил-96-400М может обойтись государству более чем в 40 млрд руб.

10 самых важных самолетов России и СССР

Стиль жизни
Новости

Названа дата похорон писателя Владимира Войновича

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В ночь на субботу стало известно о смерти писателя Владимира Войновича, ему было 85 лет. Об этом сообщили журналист Виктор Давыдов и писатель Виктор Шендерович в Facebook. «Два часа назад умер Владимир Войнович. Сердечный приступ. Шок. Вот тебе, бабушка, и лунное затмение с полнолунием», — написал Давыдов около часа ночи.

Супруга Войновича Светлана Колесникова подтвердила ТАСС смерть писателя. По ее словам, похороны, скорее всего, состоятся в понедельник, 30 июля. «С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник», — сказала Колесникова.

Войнович запомнится россиянам как автор строк любимых песен и талантливый человек с активной гражданской позицией, отметил министр культуры Владимир Мединский. «Его творчество — это всегда острый срез действительности, мастерски переданный живым и увлекательным языком», — говорится в телеграмме министра. Он выразил соболезнования семье писателя.

Войнович — советский и российский прозаик, поэт, сценарист, драматург. Был лауреатом Государственной премии Российской Федерации (2000), а также почетным членом Российской академии художеств.

Войнович родился в 1932 г. Сталинабаде (сейчас Душанбе, Таджикистан) в семье журналистов. Отец писателя был в 1938 г. осужден за антисоветскую агитацию. Войнович переехал в Москву в 1956 г., дважды неудачно пытался поступить в Литературный институт, затем уехал на освоение целинных земель в Казахскую ССР. Там он начал писать тексты в прозе.

Наиболее известными произведениями автора считаются повесть о Вере Фигнер «Степень доверия», трилогия о солдате Иване Чонкине, антиутопия «Москва 2042», сатирическая повесть «Монументальная пропаганда», книга, посвященная Александру Солженицыну, «Портрет на фоне мифа».

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Политика
Новости

В Москве началось шествие против пенсионной реформы

Ведомости
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На улице Маши Порываевой в Москве началось шествие против пенсионной реформы, организатором которого является КПРФ, а также ряд общественных движений и организаций. Акция согласована с властями и должна завершиться митингом на проспекте Академика Сахарова, говорится на сайте партии. Мероприятие проходит под лозунгом «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!».

Как сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, на акцию вышли около 50 000 человек. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пояснил, что на митинг приехали делегации из 15 регионов. Выступая на митинге, он перечислил «три катастрофы», которые затронули Россию, – это Великая Отечественная война, приватизация, а теперь и пенсионная реформа.

Позже в субботу в Москве пройдет еще одна акция против повышения пенсионного возраста. Она начнется в 14.00 мск в парке «Сокольники». Заявители рассчитывают, что в митинге примут участие до 1000 человек, это соответствует официальной вместимости площадки «гайд-парка».

Кроме того, в воскресенье на проспекте Сахарова состоится митинг, организованный Либертарианской партией России. Организаторы подали заявку на 10 000 человек, мероприятие начнется в 14.00 мск. Принять участие в митинге на проспекте Сахарова также призвал Алексей Навальный.

Митинги против пенсионной реформы проходят в субботу по всей России. Заявки на проведение акции поданы в Санкт-Петербурге, Белгороде, Сыктывкаре, Липецке, Омске, Ижевске, Астрахани, Орле, Курске, Самаре, Казани, Нижнем Тагиле, Мысках и других городах.

Митинги уже завершились на Дальнем Востоке и в некоторых городах Сибири. В Барнауле на акцию вышли около 2000 человек, сообщает «Алтапресс». В Новосибирске акция собрала более 1500 человек, передает «Совок.Инфо». В Самаре на митинг пришли около 3000 человек.

Финансы
Новости

Сбербанк назвал небезопасные для использования банковских карт страны

Ведомости
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Чаще всего деньги с банковских карт россиян, находящихся за границей, крадут в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки, сообщили «РИА Новости» эксперты Сбербанка. Самый распространенный способ хищения средств — скимминг (получение данных карты с помощью специального устройства и изготовление ее дубликата).

По данным экспертов, чаще всего мошенники применяют эту технологию в небольших торговых точках или в банкоматах. Реже всего скимминг используется в крупных сетевых магазинах.

Также россияне, находящиеся за границей, часто теряют деньги из-за утраты или кражи банковской карты и пин-кода.

Эксперты советуют при совершении покупок с помощью карты за границей внимательно следить за действиями продавца, не оставлять карту вне поля зрения, не передавать ее третьим лицам, никому не сообщать и не показывать пин-код и CVV-код.

Кроме того, в Сбербанке рекомендуют перед тем, как воспользоваться банкоматом, внимательно его осмотреть. «Убедитесь, что на клавиатуре и в месте для приема карт нет дополнительных устройств. Обращайте внимание на неисправности и повреждения — например, на неровно установленную клавиатуру. Если что-то вызвало подозрения, не пользуйтесь устройством», — предупредили эксперты.

В случае пропажи карты необходимо сразу связаться с банком и попросить ее заблокировать. Сбербанк также советует не оставлять без внимания свои гаджеты, которые могут быть использованы для получения доступа к картам.

Ранее специалисты банка «Ренессанс кредит» выявили, какие категории россиян чаще всего становятся жертвами карточных мошенников. Исследование показало, что больше всего карточному мошенничеству подвержены пожилые люди, а среди них – прежде всего вдовцы, а также незамужние и разведенные дамы. В среднем без учета возраста мишенью злоумышленников женщины становятся в три раза чаще, чем мужчины.

10 главных кибератак в истории человечества

Технологии
Новости

Чистая прибыль Microsoft в России в прошлом году выросла на 50%

Ведомости
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Выручка ООО «Майкрософт рус» — российского подразделения американской корпорации Microsoft — в прошлом году сократилась на 6,5% до 9,2 млрд руб., следует из финансового отчета компании, опубликованного в системе «СПАРК-Интерфакс».

Чистая прибыль «Майкрософт рус» при этом выросла на 50,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,16 млрд руб. Прибыль от продаж компании за год увеличилась на 50% до 1,6 млрд руб.

Также из отчета следует, что «Майкрософт рус» выплатила своей материнской компании дивиденды за 2017 г. в размере 1,14 млрд руб. Это почти в два раза больше, чем в 2015 г. (570 млн руб.). В 2016 г. «Майкрософт рус» дивиденды не выплачивала.

Российское подразделение Skype Technologies (принадлежит Microsoft) — ООО «Майкрософт девелопмент центр рус» — в 2017 г. получило выручку в размере 381 млн руб., что на 20% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании выросла в два раза до 36,9 млн руб.

Выручка другого разработчика программного обеспечения ООО «САП СНГ» («дочка» немецкой SAP AG) — в прошлом году выросла на 26% до 32 млрд руб. Прибыль от продаж компании за год увеличилась до 2 млрд руб. с 65 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль САП СНГ за прошлый год составила 382 млн руб. против убытка годом ранее.

SAP работает в России с 1992 г. В настоящее время офисы компании действуют в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Microsoft занял 3-е место в топ-10 самых дорогих мировых брендов

Политика
Новости

Федеральная палата адвокатов пожаловалась в прокуратуру на ФНС

Ведомости
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Федеральная палата адвокатов (ФПА) обратилась в прокуратуру в связи с письмом Федеральной налоговой службы (ФНС) «О профилактике нарушений налогового законодательства», в котором обращение к адвокату отнесено к признакам нарушения – таким, например, как двукратное уклонение от явки на допрос.

«Таким образом, ФНС ставит оказание квалифицированной юридической помощи адвоката, гарантированной каждому Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 48), в один ряд с критериями, определяющими признаки недобросовестных налогоплательщиков», – отмечается в письме ФПА (есть у «Ведомостей»).

Адвокаты попросили генпрокурора Юрия Чайку проконтролировать соблюдение госорганами положений Конституции, в том числе гарантий прав граждан на квалифицированную юридическую помощь. Президент ФПА Юрий Пилипенко также направил руководителю ФНС Михаилу Мишустину письмо, в котором попросил исключить из письма положение, относящее участие адвоката к числу признаков, определяющих недобросовестных налогоплательщиков.

Политика
Новости

IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не стал восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Об этом сообщил Руне Андерсен руководитель рабочей группы, которая занимается вопросом восстановления членства ВФЛА в IAAF.

«ВФЛА сделала заметный прогресс в работе по восстановлению, в некоторых аспектах она превзошла наши ожидания. Для полного восстановления нужно добиться еще большего прогресса», – сказал Андерсен (цитата ТАСС).

Заседание совета IAAF проходило в пятницу в Буэнос-Айресе. На нем обсуждался вопрос восстановления ВФЛА. В прошлый раз этот вопрос обсуждался в ноябре прошлого года.

Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена членства в IAAF в ноябре 2015 г. в связи с нарушением антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты не смогли принять участие в Олимпиаде-2016 в Бразилии. Следующие Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 г.

В июне более чем 30 российским легкоатлетам разрешили выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Всего в декабре IAAF получила более 182 заявок от российских спортсменов, из них одобрено 58, по 44 отказано.

Бизнес
Новости

Россия начала поставки говядины в Турцию

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Россия начала поставки говядины в Турцию. «Первые партии говядины поставлены на рынок Турции. Есть большие перспективы по поставкам мяса птицы», сообщил вице-премьер Алексей Гордеев (цитата «Интерфакса»).

По его словам, на поставки российской говядины есть заявки и из Турции, и из стран Ближнего Востока. В этом году Россия уже экспортировала 300 000 т мясной продукции, добавил Гордеев. «Но нужно выходить на поставки 1 млн т. Очень надеемся, что откроется китайский рынок, перспективы для этого есть», – заявил вице-премьер.

Минсельхоз России намерен к 2024 г. довести объем экспорта агропромышленной продукции до $50 млрд, сообщил в феврале бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. В 2017 г. Россия экспортировала агропродукции на $20,1 млрд. Ткачев напомнил, что в 2000 г. объем экспорта российской продукции агропромышленного комплекса составлял всего $1,5 млрд.

В прошлом году Египет стал крупнейшим покупателем российского продовольствия. В 2017 г. он закупил у России товаров на $1,739 млрд, что на 44% больше, чем годом ранее. До 2017 г. крупнейшим покупателем российских продуктов был Китай.

Финансы
Новости

ЦБ заподозрил руководство бывшего страховщика МВД в выводе активов

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Центробанк заподозрил в выводе активов бывшее руководство и собственников страховой компании «Центральное страховое общество», которая являлась страховщиком МВД. Признаки вывода активов обнаружила временная администрация страховщика, которая приступила к работе в конце апреля.

«По оценке временной администрации, размер имущества (активов) общества недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей», – говорится в сообщении ЦБ.

Информация о возможном выводе активов направлена в правоохранительные органы, добавил регулятор. Кроме того, 1 августа Арбитражный суд Московской области рассмотрит вопрос о признании страховщика банкротом. 

Центральное страховое общество (ЦСО) лишилось лицензии в конце мая. Центробанк заявил, что компания нарушила требования к финансовой устойчивости и платежеспособности. В декабре прошлого года ЦСО выиграло тендер на страхование жизни и здоровья 788 800 сотрудников МВД на 2018-2019 гг. за 13,7 млрд руб.

В четверг, 26 июля, правительство определило нового страховщика МВД: единственным страховщиком жизни и здоровья сотрудников ведомства на 2018-2019 гг. выбрано «ВТБ страхование».

Политика
Новости

Белый дом назвал условие визита Трампа в Москву

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Президент США Дональд Трамп готов посетить Москву, как только получит официальное приглашение, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент Трамп надеется, что президент Путин приедет в Вашингтон после первого года [работы на посту президента после выборов], и он открыт для посещения Москвы после получения официального приглашения», – приводит Reuters слова Сандерс.

В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил Трампа приехать в Москву. Он назвал встречи с президентом США полезными и добавил, что готов и сам приехать в Вашингтон, но только «если там будут созданы соответствующие условия для работы».

Ранее Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Но 25 июля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча откладывается: в Вашингтоне считают, что провести ее надо только в 2019 г. К тому времени должна завершить свою работу комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследует предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 г.

Последняя встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. До этого президенты виделись дважды: в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года.

Кадры со встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Технологии
Новости

Роскомнадзор опубликовал рекомендации по защите Google-документов

Ведомости
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Роскомнадзор опубликовал на страницах в социальных сетях рекомендации по защите Google-документов. «Сегодня в СМИ появилась информация о том, что документы с персональными данными, хранящимися в Google Docs, снова попали в поисковую выдачу. Пока мы с "Яндекс" и Google устанавливаем подробности случившегося, порекомендуем вам несколько простых шагов по защите Google-документов», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ведомство напомнило, что документы в Google Docs не являются приватными, ссылки на них открыты, поэтому они могут попасть в выдачу поисковика. Роскомнадзор привел семь шагов по защите Google-документов.

Ведомство советует отключить доступ к документу по ссылке и использовать только доступ по приглашению. Сделать это можно в настройках доступа. Также ведомство рекомендует определить, кто может редактировать документ. «Имейте в виду, что пользователи, которым доступно "редактирование", также получают возможность открывать доступ к документу», – подчеркнул Роскомнадзор.

Ранее в пятницу РБК сообщил, что данные Google Docs вновь оказались в поисковой выдаче «Яндекса». По данным издания, в расширенном поиске доступны документы пользователей по запросам «график» и «зарплата». Как заявили в «Яндексе», на документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете, сами документы не запрещены для индексации.

«Яндекс» начал индексировать документы Google Docs в начале июля. Если указать «Яндексу» область поиска docs.google.com, а затем заполнить строку поиска, то «Яндекс» выдавал искомые документы – например, в текстовом формате или формате электронной таблицы.

Google Docs (а также Google Sheets – таблицы, и Google Slides – презентации) это набор сервисов для работы с различными типами документов от текстов до таблиц и презентаций, напоминающий по функционалу офисный пакет программ Microsoft Office. Но в отличие от продуктов компании Microsoft Google Docs позволяет работать над документом в режиме онлайн доступ предоставляется через веб-интерфейс или мобильные приложения для различных операционных систем.

Что пользователи искали в «Яндексе» в 2017 году

Бизнес
Новости

ФАС оштрафовала «Тинькофф мобайл» за рекламу услуг «по всей России» без Крыма

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала виртуального оператора сотовой связи «Тинькофф мобайл» виновным в нарушении закона о рекламе. Об этом говорится в сообщении службы.

ФАС обнаружила, что «Тинькофф мобайл» размещал рекламу услуг связи, которые действуют на территории всей России. Однако на сайте компании уточнялось, что Крым и Севастополь – исключение, отмечает ФАС.

Антимонопольная служба выдала предписание компании об устранении нарушения. Материалы переданы для возбуждения административного дела, отмечает ФАС.

Строительство Крымского моста за одну минуту

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