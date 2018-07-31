Правительство выделит 9,8 млрд рублей на поддержку льготного лизинга SuperJet
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) получит меньшую, чем рассчитывала, сумму для поддержки поставок перевозчикам российских самолетов Sukhoi SuperJet 100, следует из проекта постановления правительства, опубликованного Минтрансом.
«Предоставить в 2018 г. субсидию в размере 9,8 млрд руб. ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» для приобретения воздушных судов «Сухой Суперджет 100» производства АО «Гражданские самолеты Сухого» в целях пополнения парка воздушных судов авиакомпаний в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы», – говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале regulation.gov.ru во вторник.
За счет бюджетных средств ГТЛК оплачивает производство SSJ100 для сдачи в льготный лизинг российским авиакомпаниям. В 2015 г. по распоряжению правительства компания получила из бюджета 30 млрд руб., которые позволили оплатить 32 самолета SSJ100. В 2016 г. компания рассчитывала на тот же объем средств для покупки до 28 SuperJet, но получила 4 млрд руб. В 2017 г. ГТЛК не получила госсредств, а привлекла синдицированный кредит на 30 млрд руб.
Как сообщал «Интерфакс», в 2018 г. ГТЛК рассчитывала на 25 млрд руб. от государства. В презентации к выпуску облигаций компании говорилось, что решение о докапитализации «одобрено премьер-министром России Д. А. Медведевым, вопрос в проработке в правительстве».