«Норникель» не откажется от помощи государства

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Андрей Гордеев / Ведомости

Об этом сегодня, 10 сентября, заявил президент и крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. «Конечно, мы рассчитываем на то, что определенные меры господдержки будут оказаны, – передал "Ведомостям" слова бизнесмена представитель "Норникеля". – Проект очень капиталоемкий, будет израсходовано более $2,5 млрд на него». Потанин также указал, что его компании потребуется задействовать для проекта много отечественного оборудования и технологий. «Это, на мой взгляд, тоже заслуживает государственной поддержки, – сказал Потанин. – Будем вести с государством на эту тему диалог».

При этом Потанин подчеркнул, что выполнение экологической программы не зависит от получения господдержки.

Первый этап экологической программы «Норникеля» уже реализован: компания закрыла Никелевый завод, модернизировала Талнахскую обогатительную фабрику, завершила реконструкцию и расширение плавильных мощностей на Надеждинском металлургическом заводе.