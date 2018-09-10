«Норникель» не откажется от помощи государства
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Об этом сегодня, 10 сентября, заявил президент и крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. «Конечно, мы рассчитываем на то, что определенные меры господдержки будут оказаны, – передал "Ведомостям" слова бизнесмена представитель "Норникеля". – Проект очень капиталоемкий, будет израсходовано более $2,5 млрд на него». Потанин также указал, что его компании потребуется задействовать для проекта много отечественного оборудования и технологий. «Это, на мой взгляд, тоже заслуживает государственной поддержки, – сказал Потанин. – Будем вести с государством на эту тему диалог».
При этом Потанин подчеркнул, что выполнение экологической программы не зависит от получения господдержки.
Первый этап экологической программы «Норникеля» уже реализован: компания закрыла Никелевый завод, модернизировала Талнахскую обогатительную фабрику, завершила реконструкцию и расширение плавильных мощностей на Надеждинском металлургическом заводе.
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