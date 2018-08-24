Представители крупного бизнеса встретились с Белоусовым и Силуановым

Бизнес на мероприятии в основном представляли топ-менеджеры, а не собственники

Андрей Белоусов у здания РСПП перед началом совещания Сергей Бобылев / ТАСС

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) прошла встреча представителей крупного бизнеса с помощником президента Андреем Белоусовым, первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Организовать такую встречу решили в середине августа – после того, как предложение Белоусова изъять у некоторых компаний часть доходов вызвало бурную критику бизнеса.

Бизнес на встрече представляли в основном топ-менеджеры компаний. Согласно списку, который раздали журналистам, из собственников пришли Дмитрий Мазепин («Уралхим»), Игорь Зюзин («Мечел»), совладелец «Евраза» Александр Фролов. На встрече также был Андрей Гурьев, который вместе с родными владеет долей в «Фосагро». В офис РСПП прибыли также предправления «Сибура» Дмитрий Конов, президент НЛМК Григорий Федоришин, гендиректор «Северсталь менеджмента» Александр Шевелев, президент «Алросы» Сергей Иванов, гендиректор ММК Павел Шиляев, гендиректор «Полюса» Павел Грачев, гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов, гендиректор «Акрона» Владимир Куницкий.

Единственным, кто согласился пообщаться с журналистами перед собранием, был Конов. Руководитель «Сибура» сказал, что бизнес «пригласили поговорить о текущей макроэкономической ситуации» (цитаты по ТАСС). «Это не так романтично, как вы это пытаетесь себе представить», – отметил он.

Встреча продлилась меньше часа. После ее завершения президент РСПП Александр Шохин сообщил, что письмо Белоусова с предложением изъять доходы компаний не обсуждалось. Участники встречи договорились искать эффективные инструменты для наращивания инвестиций не в ущерб бизнесу, сказал Шохин.

Сам Белоусов назвал состоявшийся разговор позитивным и отметил, что компании готовы активно включаться в работу властей по таким направлениям, как инфраструктура, экология, цифровизация, создание и внедрение технологий. Вопрос в том, как обеспечить финансирование этих направлений, – делать это, поднимая налоги, когда компании сами готовы инвестировать в проекты, неправильно, заметил помощник президента. Решать этот вопрос будет специально созданная рабочая группа, которую возглавят Шохин и Силуанов и в которую войдут вице-премьеры и представители бюро РСПП, прежде всего компаний с экспорт-ориентированной направленностью. Рабочей группе в ближайшие 1–1,5 месяца надо определиться по трем позициям: финансовым моделям и направлениям, в которых готов поучаствовать бизнес, набору проектов и мерам господдержки, чтобы сделать проекты привлекательными для крупного бизнеса.

Ни о каком заталкивании бизнеса в проекты речь не идет, подчеркнул Белоусов.

Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил через повышение налоговой нагрузки изъять у некоторых металлургических, горнодобывающих и химических компаний более 500 млрд руб. доходов, полученных из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры» и ослабления рубля (но при сохранении их инвестиционных возможностей и с учетом санкций). В «список Белоусова» были включены НЛМК, «Норникель», «Сибур», «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», ММК, «Евраз», «Металлоинвест», СУЭК, «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон». Помощник президента предлагал выравнять их рентабельность с нефтяными и газовыми компаниями, за счет чего бюджет мог бы получить 513,7 млрд руб. В беседе с «Ведомостями» Белоусов говорил, что это позволило бы выравнять налоговую нагрузку на бизнес. Путин поручил правительству рассмотреть вопрос. РСПП и отдельно представители бизнеса, в частности владелец НЛМК Владимир Лисин, раскритиковали предложение помощника Путина.

В конце прошлой недели представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова сообщил, что правительство считает нецелесообразным увеличивать налоги на полученную бизнесом прибыль. Как рассказывали источники «Ведомостей», в докладе правительству Минфин констатировал, что предлагаемое почти полное изъятие свободного денежного потока у бизнеса приведет к снижению инвестиций, ударит по рейтингам компаний и их возможности обслуживать займы, а снижение дивидендной доходности снизит капитализацию. Новые параметры налоговой системы уже утверждены, они вступят в силу с 2019 г. и до 2024 г. меняться не будут, указывали в Минфине.

Мантуров говорил, что профильные ведомства по итогам анализа финансового положения каждой компании из списка пришли к единой позиции о нецелесообразности инициативы Белоусова.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым