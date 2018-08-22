Орешкин предложил прекратить дискуссию об изъятии 500 млрд рублей у бизнеса

По его словам, говорить надо о повышении инвестиционной активности, а не росте налоговой нагрузки

Орешкин отказался предсказать, каким будет консолидированное мнение правительства в отношении этой инициативы Евгений Разумнй / Ведомости

Министр экономического развития России Максим Орешкин высказался против инициативы помощника президента Андрея Белоусова об изъятии у некоторых металлургических, горнодобывающих и химических компаний более 500 млрд руб. доходов, полученных из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры» и ослабления рубля, передает корреспондент «Ведомостей». Орешкин предложил изменить смысл дискуссии.

«Мне кажется, здесь дискуссию нужно поменять — сдвинуть ее с точки зрения изменения налогового законодательства к точке зрения повышения инвестиционной активности», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов в среду в Сочи.

«Правительство еще в начале лета объявило об основных направлениях налоговой политики — там такие меры не предполагались. Поэтому я не вижу причин, почему правительство должно неожиданно поменять свою точку зрения», — пояснил министр. По его словам, на утвержденных правительством принципах основываются сейчас все расчеты, связанные с подготовкой бюджета и поиском ресурсов для финансирования приоритетных национальных проектов в рамках майского указа президента.

Орешкин напомнил, что правительство приняло план по повышению уровня инвестиций до 25% ВВП, системная часть этого плана предполагает целый ряд механизмов по улучшению инвестиционного климата. До 1 октября должны быть подготовлены отраслевые планы по повышению инвестиционной активности, сказал он. При подготовке этих планов Минэкономразвития активно работает с Минпромторгом и с бизнес-объединениями, в частности, с РСПП, куда входят практически все компании из «списка Белоусова», рассказал Орешкин: «Главная задача — сделать так, чтобы тот свободный денежный поток, который есть у тех или иных компаний, было выгодно и интересно инвестировать в проекты либо в этих отраслях, либо в каких-то других».

Орешкин отказался предсказать, каким будет консолидированное мнение правительства в отношении этой инициативы: «Отзыв будет подписывать первый вице-премьер Антон Силуанов, мы свою позицию представили: дискуссию нужно выводить из дискуссии о том, можно или нельзя взять дополнительные деньги и налоги ввести, в дискуссию о том, что нужно сделать, чтобы количество инвестиционных проектов увеличилось и чтобы свободный денежный поток, который формируется в разных компаниях, активно инвестировался в тех же или других отраслях».

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