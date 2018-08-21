Статья опубликована в № 4635 от 21.08.2018 под заголовком: Минфин заступился за бизнес
Минфин оценил риски предложения Белоусова изъять у бизнеса 500 млрд рублей
Оно приведет к снижению инвестиций, ударит по рейтингам компаний и их возможности обслуживать займы
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Минфин готов стимулировать инвестиции компаний, но не путем налоговых изъятий (на фото министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов)
Валерий Шарифулин / ТАСС
В докладе правительству Минфин выступил против предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять у бизнеса 500 млрд руб. в бюджет, рассказали «Ведомостям» чиновник, знакомый с текстом документа, и два человека из компаний, попавших в «список Белоусова». Доклад Минфин направил в правительство 17 августа, уточнил чиновник. Затем правительство должно отчитаться перед президентом.
Представитель Минфина и первого вице-премьера Антона Силуанова напомнил, что правительство считает нецелесообразным увеличивать налоги на полученную бизнесом дополнительную прибыль. Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова отказалась комментировать рабочую переписку.
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