Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4635 от 21.08.2018 под заголовком: Минфин заступился за бизнес

Минфин оценил риски предложения Белоусова изъять у бизнеса 500 млрд рублей

Оно приведет к снижению инвестиций, ударит по рейтингам компаний и их возможности обслуживать займы
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В докладе правительству Минфин выступил против предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять у бизнеса 500 млрд руб. в бюджет, рассказали «Ведомостям» чиновник, знакомый с текстом документа, и два человека из компаний, попавших в «список Белоусова». Доклад Минфин направил в правительство 17 августа, уточнил чиновник. Затем правительство должно отчитаться перед президентом.

Представитель Минфина и первого вице-премьера Антона Силуанова напомнил, что правительство считает нецелесообразным увеличивать налоги на полученную бизнесом дополнительную прибыль. Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова отказалась комментировать рабочую переписку.

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