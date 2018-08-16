Белоусов позвал на встречу руководителей компаний, у которых хочет изъять 500 млрд рублей
Свою идею помощник президента объяснял необходимостью выравнять налоговую нагрузку
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Ранее помощник президента предложил изъять у компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов на социальные нужды
Андрей Гордеев / Ведомости
Помощник президента Андрей Белоусов решил лично пообщаться с руководителями металлургических, горнодобывающих и химических компаний, у которых предлагает изъять свыше 500 млрд руб. доходов. Встреча назначена на 24 августа, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры трех компаний, попавших в составленный Белоусовым список.
Речь идет именно о приглашении руководителей 14 компаний, попавших в список, уточнил один из собеседников «Ведомостей». Он сомневается, что Белоусову удастся собрать даже половину приглашенных.
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