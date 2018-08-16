Бизнес / Промышленность

Белоусов позвал на встречу руководителей компаний, у которых хочет изъять 500 млрд рублей

Свою идею помощник президента объяснял необходимостью выравнять налоговую нагрузку
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Помощник президента Андрей Белоусов решил лично пообщаться с руководителями металлургических, горнодобывающих и химических компаний, у которых предлагает изъять свыше 500 млрд руб. доходов. Встреча назначена на 24 августа, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры трех компаний, попавших в составленный Белоусовым список.

Речь идет именно о приглашении руководителей 14 компаний, попавших в список, уточнил один из собеседников «Ведомостей». Он сомневается, что Белоусову удастся собрать даже половину приглашенных.

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Комментарии  ()
Naissaar
13:53 16.08.2018
Морду Белоусову прямо там набьют, или уже в коридоре ?
40
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